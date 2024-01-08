Rheinische Post – «Россия видит себя усиленной слабостью Запада», — немецкие политики расстроены слабым эффектом от западной помощи

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Удары РФ по Украине в конце 2023-го — начале 2024 года усилили на Западе обеспокоенность способностью Украины к сопротивлению. Сторонники конфликта с Россией в Германии обвиняют Берлин в сложившейся ситуации и лично канцлера Шольца. По их мнению, страна поставляет недостаточно оружия Киеву. Rheinische Post сообщает, однако, что правительство через пресс-секретаря по-прежнему настаивает на ограничении поставок принципом, что они не должны превратить страну в прямого участника вооружённого конфликта.



AP

Украина подвергается «жестоким российским авиаударам». «По мнению экспертов, РФ хочет, чтобы в зимние месяцы запасы Украины иссякли, а энергоснабжение было уничтожено». Rheinische Post указывает, что в Германии сообщения о последних ударах РФ по Украине усилили опасения о возможном поражении Украины из-за недостаточной западной поддержки Киева. На канцлера Шольца растёт давление со всех сторон.

«Россия видит себя усиленной слабостью Запада», — обвиняет правительство в Берлине депутат оппозиционной ХДС Родерих Кизеветтер. Кизеветтер, бывший полковник бундесвера и военный уполномоченный своей партии, требует срочно что-то предпринять против этого. По его мнению, Германии нужно пересмотреть свою позицию по крылатым ракетам Taurus. Он надеется, что с помощью этих ракет у Украины получится уничтожить Крымский мост.

Ему вторят из партий, входящих в правящую коалицию. Сара Нанни от зелёных сказала Rheinische Post, что «поставка крылатых ракет Taurus на Украину давно назрела». Её поддерживает «эксперт по обороне от СвДП» Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, которая считает, что «Германия должна, наконец, поставить их, чтобы прервать российские линии снабжения».

«Чем громче станут эти требования и чем в большее бедственное положение попадёт Украина, тем сильнее будет давление на канцлера Шольца, заставляющего его пересмотреть своё нежелание передать Taurus», — продолжает Rheinische Post.

Пока что правительство придерживается своей прежней позиции о невозможности поставок немецких крылатых ракет на Украину. «Всё возможное уже поставлено на данный момент, и запасы постоянно проверяются», — отбивается от обвинений в недостаточной поддержке Украины пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт.

Он также добавляет, что страна, как и западный военный альянс в целом, руководствуется принципом, что «Германия и НАТО не должны стать участником войны», и поставки ограничены этим принципом. По мнению газеты, эти принципы могут быть «поставлены на пробу» новыми сообщениями о поставках оружия из КНДР в Россию.