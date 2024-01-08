В морозы топливные насосы китайских автомобилей выходят из строя

В последние месяцы владельцы китайских автомобилей в РФ все чаще обращаются в автосервисы из-за различных поломок, вызванных морозами.

Среди проблемных марок выделяются JAC и Haval, владельцы которых сталкиваются с некачественной работой печки, отсутсвием реакции сенсорных приборных панелей, глюками мультимедийных устройств и неисправностями в работе топливных насосов. Эти проблемы ведут к серьезным поломкам, вынуждая владельцев обращаться в сервисы.

При минусовых температурах аккумуляторы некоторых китайских автомобилей разряжаются, что делает запуск двигателя невозможным. Также, бренд EXEED столкнулся с проблемами, связанными с климат-контролем, когда система замерзала, но после длительного отогрева машины все начинало работать снова.

Кроме того, владельцы китайских автомобилей также рассказали о проблемах с щетками и другими неисправностями, хотя в целом в морозы с подобными сбоями сталкивались владельцы автомобилей разных марок.

Популярность китайских автомобилей в РФ стремительно выросла после ухода иностранных брендов с российского рынка в 2022-2023 годах. За 9 месяцев 2023 года в стране было продано 406,5 тысячи китайских автомобилей, ввезено 428,5 тысячи и собрано на местных автозаводах (Haval, «Автотор») 153,4 тысячи. Эти показатели выросли в 4,8, 3,8 и 6,6 раз соответственно. Из-за этого, к концу 2023 года у российских дилеров скопилось большое количество нераспроданных автомобилей китайских брендов, их число на начало декабря составило 175 тысяч.