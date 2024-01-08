МВД: мошенники стали маскировать финансовые пирамиды под интернет-проекты

Мошенники активно прибегают к тактике скрытия финансовых пирамид, представляя их как интернет-проекты и инвестиционные компании, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на данные МВД.

По словам представителей пресс-службы МВД, злоумышленники оперативно адаптируют свои схемы к изменениям на финансовом рынке, появлению новых финансовых услуг и цифровых финансовых технологий.

Следует отметить, что финансовые мошенники привлекают вклады как в традиционной, так и в цифровой валюте. Последней тенденцией стало развитие проектов исключительно в онлайн-среде, без наличия официальных представительств или офисов, а также отсутствием возможности определить личности организаторов.

Ранее был внесен законопроект в Госдуму о запрете финансовых пирамид в России. В Москве за первые полгода 2023 года было выявлено 6 финансовых пирамид, тогда как за аналогичный период предыдущего года их насчитывалось 15.