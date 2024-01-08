 

Вице-премьер Виктория Абрамченко: торговля с Европой деградировала, но без ущерба для России

08.01.2024, 18:40, Разное
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Вице-премьер Виктория Абрамченко поделилась своими мыслями о последствиях закрытия Финляндией пунктов пропуска на границе с Россией. Она отметила, что взаимная торговля РФ и Европы снизилась до минимума, но подчеркнула, что это не оказывает сильного негативного воздействия на российскую экономику.

Абрамченко также выразила мнение, что закрытие КПП Финляндией — это результат необдуманной политики Евросоюза и подчеркнула, что РФ это не причиняет ущерба. Ответив на вопрос о возможных последствиях закрытия КПП на границе с Финляндией для поставок продукции из РФ в другие страны, она отметила, что оборот взаимной торговли сегодня составляет менее 1 миллиона долларов.

По словам Абрамченко, решения финского правительства могут повлиять только на их экономику, также она выразила уверенность в том, что РФ от этого не пострадает. Она призвала обратиться к финским представителям, чтобы узнать, какие последствия это может иметь для их страны.

С начала ноября 2023 года Финляндия начала вводить ограничения на въезд из России, последние из них были внедрены 15 декабря, когда объявили о закрытии двух КПП – «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля») до 14 января. В настоящее время транспортное сообщение между Россией и Финляндией возможно только через пункт «Вайниккала».


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