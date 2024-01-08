Госдума запретит призывать к вступлению России в ЕС и НАТО

Первым законом, который Государственная дума рассмотрит после новогодних каникул, станет инициатива Анатолия Вассермана о запрете публичных и частных призывов к вступлению России в Европейский Союз и Североатлантический альянс. По словам парламентария, вступление в эти объединения могут предлагать только «национал-предатели» и «скрывающиеся и очевидные враги нации».

Вассерман заметил, что русскому человеку «глубоко чужды» идеи евроатлантической интеграции, а следовательно, его законопроект позволит «подсветить» в обществе лиц, лишь мимикрирующих под русский народ, а фактически продвигающих иностранную идеологию.

«Если человек говорит, что нам надо вступать в Евросоюз, в НАТО, в ВТО – это же предатель, вражеский пропагандист по сути, – считает Вассерман. – И я вот в общих чертах описал ChatGPT такую идею, что место такого человека в тюрьме, а потом попросил его сформировать это в законопроект. Это и рассмотрим на днях. Не читал ещё, что там, но Дума на то и существует, чтобы рассматривать и давать оценку».

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