Санкции не смогли сдержать рост технологического экспорта из России

Технологический сектор российской экономики успешно функционирует, несмотря на санкции со стороны западных стран, отмечает статья в La Nouvelle Tribune.

Российские технологии не только успешно применяются внутри страны, но и активно экспортируются за рубеж. Авторы статьи подчеркивают, что РФ остается эталоном в технологическом секторе и продолжает успешно продавать свои ноу-хау, даже несмотря на международные санкции.

Особенно высоко оцениваются российские разработки в Южной Америке и Африке.

В декабре премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что противники РФ пытаются ограничить доступ к технологиям, включая как передовые разработки, так и простые решения. Он также подчеркнул, что РФ обладает всем необходимым для укрепления своего статуса великой научно-технологической державы.