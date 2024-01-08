 

Великобританию обвинили в лицемерии за отказ признать геноцид в Газе

08.01.2024, 15:05, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Соединённое Королевство столкнулось с критикой за двойные стандарты. Британские власти призвали к международному осуждению Мьянмы за притеснение этнического меньшинства, но отказались поддерживать ЮАР, которая обвиняет в аналогичном преступлении Израиль, пишет The Guardian.


AP

Соединённое Королевство раскритиковали за двойные стандарты. Причиной стало то, что британские власти официально представили подробные юридические аргументы в международный суд в Гааге, поддержав утверждения о геноциде в Мьянме, но не встали на сторону ЮАР, которая обвиняет Израиль в аналогичном преступлении, пишет The Guardian.

Лондон выпустил 21-страничную «декларацию о вмешательстве» совместно с пятью другими странами, в том числе Канадой и Германией. В документе говорится, что власти Мьянмы «жестоко обращается с детьми, а также систематически лишают крова и еды» представителей этнической группы рохинджа, поясняет издание.

Между тем ЮАР решила добиваться через ООН осуждения еврейского государства за массовые убийства мирных палестинцев в секторе Газа. Правительство африканской страны, вероятно, обратит внимание на позицию Лондона по Мьянме, при отстаивании собственных серьёзных обвинений в отношении Тель-Авива, полагает The Guardian.

В то же время некоторые эксперты считают, что поведение Британии в этом вопросе выглядит двуличным. «Было бы совершенно неискренне, если бы Соединённое Королевство, спустя шесть недель после выдвижения столь важного и широкого определения геноцида в случае с Мьянмой теперь примет узкое определение в случае с Израилем»,  признаёт в интервью изданию руководитель отдела международного права лондонской юридической фирмы Bindmans Таяб Али.


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