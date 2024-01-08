Украина — демонстрация того, что Британии как никогда нужны истребители

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Несмотря на надежды, возлагаемые Киевом на средства ПВО и беспилотники, российская авиация до сих пор сохраняет своё преимущество, а украинские военные сталкиваются с «непрекращающимся ужасом» её авиаударов, пишет обозреватель The Daily Telegraph Майк Саттон. По его словам, ситуация на Украине продемонстрировала Британии, что последней как никогда нужны истребители.



AP

Украина стала демонстрацией того, что Великобритания как никогда нуждается в истребителях, пишет в своей статье для The Daily Telegraph бывший командир британской эскадрильи истребителей Typhoon Майк Саттон.

«Если мы проиграем войну в воздухе, мы проиграем войну вообще и проиграем её быстро», — заявил генерал Монтгомери 80 лет назад. Нынешние отчаянные мольбы Зеленского о военной поддержке показывают, что эти слова до сих пор актуальны.

Однако в современной Британии об этом легко забывают, сетует автор.

По его словам, нигде правота слов Монтгомери не проявляется так ясно, как на Украине, где «непрекращающийся ужас» от ударов российской авиации вынуждает украинских военных прятаться глубоко в замёрзших траншеях.

Несмотря на надежды, возлагаемые на ракеты ПВО и бюджетные беспилотники, российская авиация сохраняет преимущество, подчёркивает автор.

Он поясняет, что переносные зенитные ракетные комплексы имеют малый радиус действия, а работающие на дальние дистанции ЗРК Patriot представляют собой дорогостоящие стратегические активы, которые нельзя терять. Российские самолёты могут практически безнаказанно выпускать планирующие авиабомбы, находясь за пределами досягаемости этой системы.

Саттон при этом отмечает, что в Британии сокращение оборонных расходов привело к тому, что её боевая авиация серьёзно сократилась, и возникла явная проблема с численностью. Он напоминает, что в 1991 году у Лондона было 33 эскадрильи истребителей, а теперь их всего восемь.