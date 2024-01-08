Показывает правду: Шура назвал любимого журналиста

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08.01.2024, 15:00, Разное
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Александр Медведев знаменит своим эпатажным поведением и взрывным темпераментом. Он нередко становился участником скандалов, ведь в его жизни случалось много ярких историй и незаурядных событий. Шура не раз попадал в поле зрения журналистов и без стеснения отвечал на все их вопросы.

В разговоре с корреспондентом Пятого канала певец признался, что у него всегда есть, что ответить на вопросы журналистов.

“Мне так в этой жизни везет, что мне хватает и историй жизненных моих, без каких-то выдумываний”, – добавил Шура.

Он сказал, что у него есть любимый журналист – это Алена Жигалова. Эпатажный певец считает, что она настоящий профессионал и умеет достучаться до сердца и показать правду о человеке в своих интервью.

Артист также порассуждал и про скандальных журналистов, которые встречаются нередко. По мнению Шуры, журналисты, которые устраивают шум и провокации, быстро исчезают.

Говоря о скандальных ситуациях, Шура вспомнил историю с тиктокершей и певицей Валей Карнавал, но добавил, что восхищается ей. Он считает, что после скандала с ним и народной артисткой Ларисой Долиной, Валя себя воспитала и изменилась к лучшему.


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