 

Мнение: Как Россия может ответить Германии на отправку ракет

08.01.2024, 14:13, Разное
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Немецкие депутаты из правящей коалиции требуют от канцлера Шольца отправить на Украину дальнобойные ракеты Таурус, чтобы, цитирую, «пресечь российские линии снабжения» (ссылка). Олаф Шольц пока что отказывается, так как в современном сложном мире даже такие зависимые фигуры, как герр Шольц, вынуждены тщательно рассчитывать уровень агрессии, который они могут себе позволить.

Пожалуй, оно и хорошо. Если бы мир жил по правилам прямолинейного двадцатого века, на планете давно бы уже бушевала ядерная война. А так герр Шольц вынужден учитывать, что ссориться с Россией ещё есть куда, и потому поставка Киеву дальнобойных ракет, которыми Киев немедленно ударит по жилым кварталам Белгорода, обойдётся Германии слишком дорого, чтобы операция имела смысл. Опять-таки, кресло обязывает: будучи каким-никаким канцлером, пусть и одним из худших в истории Германии, Олаф Шольц никак не может любить Киев. Украина стала рычагом, при помощи которого американцы подчинили Европу, разорили её экономику и сейчас с чавканьем пожирают европейскую промышленность. Если бы Олаф Шольц мог, он бы с большей радостью бомбил Украину, нежели снабжал её. Но Олаф Шольц не может, и потому он ограничивается тем, что пытается утопить требования проамериканских депутатов Бундестага в бюрократических процедурах.

Будет в итоге Германия поставлять на Украину дальнобойные ракеты, или нет, я не знаю. Если будет, ход Спецоперации очередное западное Вундерваффе не изменит, однако нам будет неприятно. Вместе с тем, если немецкие депутаты всё же продавят канцлера, у России есть для Германии отличный асимметричный ответ.

В Германии абсолютно легально работают несколько мощных левых группировок — зелёные, радужные и интернационалисты. Пожалуй, даже сброшенная на Берлин ядерная бомба не смогла бы нанести современной Германии столько вреда, сколько нанесли этой несчастной стране проамериканские активисты, то есть борцы за права человека, растений и животных. Вместе с тем, конкретно зелёные находятся на самоокупаемости: они не только вредят Германии, но и помогают США, или закрывая немецких конкурентов американских компаний, или подталкивая немецкую промышленность к релокации через Атлантический океан в Америку. А вот радужные и интернационалисты — просто вредят, прямой пользы американцам от них нет.

Таким образом, Россия может пригрозить немцам в ответ на поставку ракет сделать следующее:

1. Выделить деньги на пропаганду АБВГД в Германии, причём прицельно выбрать самые радикальные программы, самых отбитых проповедников. Дополнительно к этому создать фабрики ботов, которые будут продвигать радужный срам в немецких соцсетях.

2. Помочь с потоком мигрантов в Германию, сделав упор на весёлых жителях Африки и на бегущих от призыва украинцев.

Ответ будет по-настоящему ассиметричным в том числе потому, что его разрушительная сила будет выше, а стоимость — ниже, чем у немецко-шведских ракет. В качестве дополнительного бонуса можно будет посмотреть на мучения немцев, когда они обнаружат, что их левым активистам помогают русские туристы, приехавшие посмотреть на шпиль Ульмского собора. Срамцы и мигранты — священные коровы для современного Запада, так что обвинить Россию в их поддержке будет совершенно невозможно, ни один сколько-нибудь крупный немецкий политик не осмелится даже намекнуть на это обстоятельство вслух.

Источник: Место для дискуссий


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