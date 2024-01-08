Мнение: Как Россия может ответить Германии на отправку ракет

Немецкие депутаты из правящей коалиции требуют от канцлера Шольца отправить на Украину дальнобойные ракеты Таурус, чтобы, цитирую, «пресечь российские линии снабжения» (ссылка). Олаф Шольц пока что отказывается, так как в современном сложном мире даже такие зависимые фигуры, как герр Шольц, вынуждены тщательно рассчитывать уровень агрессии, который они могут себе позволить.

Пожалуй, оно и хорошо. Если бы мир жил по правилам прямолинейного двадцатого века, на планете давно бы уже бушевала ядерная война. А так герр Шольц вынужден учитывать, что ссориться с Россией ещё есть куда, и потому поставка Киеву дальнобойных ракет, которыми Киев немедленно ударит по жилым кварталам Белгорода, обойдётся Германии слишком дорого, чтобы операция имела смысл. Опять-таки, кресло обязывает: будучи каким-никаким канцлером, пусть и одним из худших в истории Германии, Олаф Шольц никак не может любить Киев. Украина стала рычагом, при помощи которого американцы подчинили Европу, разорили её экономику и сейчас с чавканьем пожирают европейскую промышленность. Если бы Олаф Шольц мог, он бы с большей радостью бомбил Украину, нежели снабжал её. Но Олаф Шольц не может, и потому он ограничивается тем, что пытается утопить требования проамериканских депутатов Бундестага в бюрократических процедурах.

Будет в итоге Германия поставлять на Украину дальнобойные ракеты, или нет, я не знаю. Если будет, ход Спецоперации очередное западное Вундерваффе не изменит, однако нам будет неприятно. Вместе с тем, если немецкие депутаты всё же продавят канцлера, у России есть для Германии отличный асимметричный ответ.

В Германии абсолютно легально работают несколько мощных левых группировок — зелёные, радужные и интернационалисты. Пожалуй, даже сброшенная на Берлин ядерная бомба не смогла бы нанести современной Германии столько вреда, сколько нанесли этой несчастной стране проамериканские активисты, то есть борцы за права человека, растений и животных. Вместе с тем, конкретно зелёные находятся на самоокупаемости: они не только вредят Германии, но и помогают США, или закрывая немецких конкурентов американских компаний, или подталкивая немецкую промышленность к релокации через Атлантический океан в Америку. А вот радужные и интернационалисты — просто вредят, прямой пользы американцам от них нет.

Таким образом, Россия может пригрозить немцам в ответ на поставку ракет сделать следующее:

1. Выделить деньги на пропаганду АБВГД в Германии, причём прицельно выбрать самые радикальные программы, самых отбитых проповедников. Дополнительно к этому создать фабрики ботов, которые будут продвигать радужный срам в немецких соцсетях.

2. Помочь с потоком мигрантов в Германию, сделав упор на весёлых жителях Африки и на бегущих от призыва украинцев.

Ответ будет по-настоящему ассиметричным в том числе потому, что его разрушительная сила будет выше, а стоимость — ниже, чем у немецко-шведских ракет. В качестве дополнительного бонуса можно будет посмотреть на мучения немцев, когда они обнаружат, что их левым активистам помогают русские туристы, приехавшие посмотреть на шпиль Ульмского собора. Срамцы и мигранты — священные коровы для современного Запада, так что обвинить Россию в их поддержке будет совершенно невозможно, ни один сколько-нибудь крупный немецкий политик не осмелится даже намекнуть на это обстоятельство вслух.