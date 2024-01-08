 

Бульдозеры и мониторы стали одними из главных товаров экспорта из Китая в Россию

08.01.2024, 14:00, Разное
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В течение первых девяти месяцев 2023 года Китай экспортировал товаров на сумму 90 миллиардов долларов в Россию, что на 1,5 раза больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Данные представлены Главным таможенным управлением Китая.

По данным статьи, экспорт оборудования в Россию увеличился на 43% по денежным показателям. Среди наиболее востребованных товаров, которые РФ импортировала из Китая, можно выделить бульдозеры, мониторы и проекторы, стоимость которых составила 2,1 миллиарда и 1,2 миллиарда долларов соответственно. Кроме того, в список добавились клапаны, вентили и арматура, электронагревательные приборы и ручные пневматические инструменты, включая дрели.

Ранее было объявлено, что китайские власти приняли решение ввести ответные санкции в отношении пяти американских компаний ВПК из-за поставок вооружения на Тайвань и введенных Вашингтоном ограничений.


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