 

Стоматолог Тумашевич рассказал о причинах кариеса под коронками и винирами

08.01.2024, 13:55, Новости дня
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В последние годы очень популярной стала услуга установки виниров. Кажется, что это может решить все проблемы с зубами. Но на деле бывает иначе. В материале портала “Страсти” стоматолог Артур Тумашевич рассказал о том, что может привести к кариесу под коронками и винирами.

Все дело в том, что под ортопедическими конструкциями может образоваться слой налета и бактерий. В этих местах и может образоваться кариес. И причин у таких последствий может быть несколько.

1. Неправильная обработка перед протезированием. Это может быть как использование некачественных материалов, так и недостаток знаний врача.2. Некачественная гигиена полости рта. На самом деле это одна из самых главных причин появления кариеса под коронками. Если не уделять достаточного времени и сил чистке зубов, то неприятные последствия не заставят себя долго ждать.Фото: freepik/@wavebreakmedia_micro

Чтобы под винирами и коронками не образовывался кариес, достаточно соблюдать несколько рекомендаций: следить за гигиеной полости рта, выбирать для этого качественные средства, регулярно посещать стоматолога, не есть много сладкого, кислого. А при возникновении дискомфорта под коронкой или винирами нужно сразу обратиться к стоматологу.

Кариес под коронкой можно вылечить, если сделать это вовремя и аккуратно снять конструкцию. Если соблюдать рекомендации и не затягивать с диагностикой проблемы, то никаких негативных последствий не будет.


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