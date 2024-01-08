Орлова высказалась о возможной измене мужа: Невозможно жить с этим

Экс-солистка группы “Блестящие” замужем за бизнесменом Валерием Масловым с 2019 года. Почти год назад у пары родилась дочь Анна. Поклонники часто интересуются деталями отношений Ольги Орловой и ее супруга.

Например, рождение дочери вызвало много хейта в адрес телеведущей. Многие были уверены, что Орлова рожала не сама, а воспользовалась услугами суррогатной матери и использовала накладной живот. Причина таких домыслов была в возрасте Орловой. К тому же, многие удивились, что беременность никак не сказалась на внешнем виде ведущей. Но хейтеры не напугали Орлову, она сохраняла спокойствие, тем более, что ее поддерживали звездные друзья – Ксения Бородина и Яна Рудковская.

Сейчас Орлова открыто делится своей жизнью с подписчиками. В своих соцсетях ведущая “Дома-2” запустила опрос. Один из поклонников спросил, смогла бы она простить измену или нет. Ольга ответила однозначно.

“Раньше могла бы. Сейчас, однозначно, нет. Невозможно потом жить с этим полноценно счастливой”, – написала ведущая.

Ольга Орлова уже была замужем, в первом браке она родила сына Артема. Но союз продержался всего несколько лет. Сейчас экс-супруги в хороших отношениях, а в новом браке Орлова чувствует себя спокойно и счастливо.