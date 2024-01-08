 

Новый Apple CarPlay глубоко интегрировали в машину

08.01.2024, 11:40, Разное
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Система Apple CarPlay, предназначенная для интеграции смартфона с информационно-развлекательной системой автомобиля, готовится к обновлению. Примеры использования нового CarPlay были представлены автопроизводителями Porsche и Aston Martin.

Новая версия Apple CarPlay будет характеризоваться глубокой интеграцией с экранами автомобиля, включая цифровую панель приборов и дисплей пассажира. Более того, она сможет получать информацию от датчиков автомобиля, таких как наружная температура, давление в шинах, текущая передача и обороты двигателя.

Porsche и Aston Martin продемонстрировали разные подходы к использованию новой версии CarPlay. Первый автопроизводитель показал, как система может полностью заменить приборную панель, в то время как Aston Martin оставил традиционный приборный щиток и интегрировал CarPlay только в центральный дисплей.

Следующее поколение CarPlay обещает стать более универсальным и гибким, что позволит автопроизводителям внедрять его в своих автомобилях различными способами.


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