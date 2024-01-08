Знаменитостей, участвовавших в «голой вечеринке» Ивлеевой, не пригласили на рождественский корпоратив КПРФ в Москве

Первый секретарь горкома КПРФ по городу Москва Леонид Зюганов подтвердил, что 11 артистов и музыкантов, участвовавших в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой, не будут выступать на рождественском партийном корпоративе, посвящённом Рождеству Христову.

Зюганов назвал участников скандальной вечеринки «открытыми сатанистами и безбожниками», у которых «ничего святого нет в жизни». Партия расторгла контракты с ними ещё 5 января, а фейс-контроль получил строгое указание не пускать на порог горкома ни Лолиту Милявскую, ни Филиппа Киркорова. Рождественские празднования пройдут в тихой домашней атмосфере под песни группы «Любэ» и Григория Лепса, после чего состоятся короткие пленарные заседания по проблеме падения уровня нравственности и религиозности в среде московской богемы.

– Если бы они были членами моей партии, положили бы билеты на стол, – уверяет Леонид Зюганов. – Слава Богу, все они были единороссы, и на коммунистов тень их позора не упала. Теперь мы не желаем видеть их у себя. Пусть в бане у ЛДПР выступают, у них там постоянно голые вечеринки, там такие распутники и нехристи как раз придутся ко двору.

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