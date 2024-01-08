 

В WhatsApp для Android появится функция обмена аудио во время видеозвонков

08.01.2024, 10:28, Разное
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Популярный мессенджер WhatsApp готовится представить новую возможность для пользователей устройств на базе Android. Теперь, в рамках видеозвонков с демонстрацией экрана, вы сможете совместно с вашими собеседниками просматривать видео и слушать музыку.

Согласно информации, предоставленной порталом WABetaInfo, при делении экрана с собеседником, звук, который вы воспроизводите на вашем устройстве, также будет воспроизводиться на устройстве собеседника. Эта функция также распространяется на видео – вы сможете смотреть его вместе и синхронизировать воспроизведение, создавая виртуальный сеанс просмотра фильмов.

На данный момент опция обмена аудио во время видеозвонков открыта лишь некоторым бета-тестерам, использующим последние обновления бета-версии WhatsApp для Android из магазина Google Play Store. Однако в ближайшие недели она станет доступной для широкого круга пользователей.


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