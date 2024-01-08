Администрация Байдена обдумывает последнюю уступку сенату ради денег для Украины

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На фоне рекордного числа мигрантов, пересёкших границу США в декабре, администрация Байдена задумалась о том, чтобы пойти на уступки сенату по вопросу ужесточения миграционного законодательства, пишет CBS News. Не исключено, что ключевые полномочия президента в этой сфере будут ограничены ради того, чтобы убедить законодателей-республиканцев одобрить увеличение помощи Украине и финансирование границы.



AP

Под давлением рекордных показателей по количеству мигрантов, пересёкших границу в декабре, администрация Байдена задумалась, стоит ли ограничить ключевые полномочия президента в вопросах иммиграции, чтобы убедить законодателей-республиканцев одобрить увеличение помощи Украине и финансирование границы, пишет телеканал CBS News.

Небольшая двухпартийная группа сенаторов с декабря ведёт переговоры с Белым домом, чтобы выяснить, смогут ли они договориться об ужесточении законов о предоставлении убежища и миграции, которые республиканцы требуют в обмен на поддержку просьбы президента Байдена о выделении миллиардов долларов на финансирование пограничных операций и военной помощи Израилю, Тайваню и Украине. Устранить разногласия по ряду ключевых вопросов им пока, однако, не удалось.

Если Белый дом и сенат достигнут компромисса, неясно, получит ли такое предложение необходимую поддержку в палате представителей, возглавляемой республиканцами, где многие консервативные члены хотят ужесточить законы о предоставлении убежища и выступают против помощи Украине. Спикер палаты представителей Майк Джонсон поставил оказание помощи Украине в зависимость от решения проблемы американской границы.

При этом если администрация согласится ужесточить миграционное законодательство, этот шаг может оттолкнуть некоторых демократов. Прогрессивные и латиноамериканские законодатели в конгрессе и защитники мигрантов уже бьют тревогу по поводу ограничений на предоставление убежища и обвиняют Белый дом в том, что он проводит политику, похожую на политику Трампа.