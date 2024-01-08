«Пересмотрел американских фильмов на Рождество» – президент Аргентины попросил включить страну в состав БРИКС

Президент Аргентины Хавьер Милей направил официальное обращение в секретариат БРИКС с просьбой включить государство в состав альянса, как и планировалось ранее.

В письме аргентинский лидер отметил влияние американских кинофильмов на проводимую им внешнюю политику.

– Мои дорогие друзья – Владимир, Си, Лула, Нарендра, Сирил, Сахле, Абдул-Фаттах, Мухаммад, Салман, аятолла! Поздравляю всех вас с наступившим новым годом и Рождеством Христовым. Я бы хотел встретить эти праздники в вашей компании, – говорится в обращении. – Уважаемый Владимир! Произошла чудовищная ошибка. Я не столь опытный глава государства как ты, мой любезный друг, и наши друзья – Си, Нарендра, Салман и аятолла, поэтому иногда принимаю импульсивные решения. Признаюсь, я пересмотрел на Рождество американских фильмов, но увидев, насколько они примитивны, я осознал – Аргентина должна быть в БРИКС, как и все государства цивилизованного мира.

Также в обращении Милей просит государства объединения оказать Аргентине финансовую помощь, чтобы быстрее «влиться в союз самых развитых стран мира».

– ВВП блока БРИКС составляет 40% от мирового и мы готовы с удовольствием освоить эти деньги, – заключил аргентинский президент.

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