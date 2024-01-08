 

«Пересмотрел американских фильмов на Рождество» – президент Аргентины попросил включить страну в состав БРИКС

08.01.2024, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Аргентины Хавьер Милей направил официальное обращение в секретариат БРИКС с просьбой включить государство в состав альянса, как и планировалось ранее.

В письме аргентинский лидер отметил влияние американских кинофильмов на проводимую им внешнюю политику.

– Мои дорогие друзья – Владимир, Си, Лула, Нарендра, Сирил, Сахле, Абдул-Фаттах, Мухаммад, Салман, аятолла! Поздравляю всех вас с наступившим новым годом и Рождеством Христовым. Я бы хотел встретить эти праздники в вашей компании, – говорится в обращении. – Уважаемый Владимир! Произошла чудовищная ошибка. Я не столь опытный глава государства как ты, мой любезный друг, и наши друзья – Си, Нарендра, Салман и аятолла, поэтому иногда принимаю импульсивные решения. Признаюсь, я пересмотрел на Рождество американских фильмов, но увидев, насколько они примитивны, я осознал – Аргентина должна быть в БРИКС, как и все государства цивилизованного мира.

Также в обращении Милей просит государства объединения оказать Аргентине финансовую помощь, чтобы быстрее «влиться в союз самых развитых стран мира».

– ВВП блока БРИКС составляет 40% от мирового и мы готовы с удовольствием освоить эти деньги, – заключил аргентинский президент.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Мнение: О тупых и ещё тупее… И ведь правда — необучаемые?

09.01 / Мнение: Завершение гештальта в психодраме

09.01 / Мнение: Письмо: “Совершенно из области мистики”

08.01 / Мнение: Крабовые санкции, рекорд производства удобрений и рост экспорта металлургического угля

08.01 / Рупор кремлевской пропаганды: 50 оттенков коричневого

08.01 / Мнение: Ледовый трамвай, морозные катастрофы в СССР и творчество Николая Островского

08.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Говорите о нас хорошо

08.01 / Небесно-голубой станет самым модным цветом весны: к каким нарядам можно присматриваться уже сейчас

08.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Идем на 1000

08.01 / В морозы топливные насосы китайских автомобилей выходят из строя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика