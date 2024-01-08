 

Дональд Трамп пообещал снизить налоги для граждан и сохранить корпоративный на уровне 21 процента

08.01.2024, 8:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бывший президент США Дональд Трамп, если он победит на выборах в 2024 году, намерен внести изменения в налоговую политику. По информации агентства Bloomberg, ссылающегося на источники в окружении политика, он планирует снизить налоги для граждан, но сохранить налоговую ставку для корпораций на уровне 21%.

Эти действия, по мнению собеседников Bloomberg, могут свидетельствовать о стремлении Трампа ориентироваться на “рабочий и средний класс” в случае его избрания на пост президента.

Стоит отметить, что в прошлом, когда Трамп был президентом, он высказывал желание снизить корпоративный налог с 21% до 15%. Однако сейчас он отказался от этой идеи. По данным источников агентства Bloomberg, также рассматривается возможность повышения тарифов для граждан после вступления в должность.

Важно отметить, что в предвыборном штабе экс-президента пока не комментируют эти истории, и сам Трамп не раскрыл детали своей экономической программы.

На данный момент Дональд Трамп является кандидатом от Республиканской партии на выборах-2024 и лидирует в республиканских праймериз. Если он победит на предварительном голосовании, то получит право участвовать во всеобщих выборах в ноябре следующего года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Мнение: О тупых и ещё тупее… И ведь правда — необучаемые?

09.01 / Мнение: Завершение гештальта в психодраме

09.01 / Мнение: Письмо: “Совершенно из области мистики”

08.01 / Мнение: Крабовые санкции, рекорд производства удобрений и рост экспорта металлургического угля

08.01 / Рупор кремлевской пропаганды: 50 оттенков коричневого

08.01 / Мнение: Ледовый трамвай, морозные катастрофы в СССР и творчество Николая Островского

08.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Говорите о нас хорошо

08.01 / Небесно-голубой станет самым модным цветом весны: к каким нарядам можно присматриваться уже сейчас

08.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Идем на 1000

08.01 / В морозы топливные насосы китайских автомобилей выходят из строя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика