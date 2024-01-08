Дональд Трамп пообещал снизить налоги для граждан и сохранить корпоративный на уровне 21 процента

Бывший президент США Дональд Трамп, если он победит на выборах в 2024 году, намерен внести изменения в налоговую политику. По информации агентства Bloomberg, ссылающегося на источники в окружении политика, он планирует снизить налоги для граждан, но сохранить налоговую ставку для корпораций на уровне 21%.

Эти действия, по мнению собеседников Bloomberg, могут свидетельствовать о стремлении Трампа ориентироваться на “рабочий и средний класс” в случае его избрания на пост президента.

Стоит отметить, что в прошлом, когда Трамп был президентом, он высказывал желание снизить корпоративный налог с 21% до 15%. Однако сейчас он отказался от этой идеи. По данным источников агентства Bloomberg, также рассматривается возможность повышения тарифов для граждан после вступления в должность.

Важно отметить, что в предвыборном штабе экс-президента пока не комментируют эти истории, и сам Трамп не раскрыл детали своей экономической программы.

На данный момент Дональд Трамп является кандидатом от Республиканской партии на выборах-2024 и лидирует в республиканских праймериз. Если он победит на предварительном голосовании, то получит право участвовать во всеобщих выборах в ноябре следующего года.