Мнение: О свежем *** от Владимира Зеленского… Отменно «вштырило»?

Очень мощную речь задвинул украинский президент Владимир Зеленский на очередной конференции, теперь в Швеции. Не просто речь — речугу.

Вообще, давно замечено, чем хуже положение Украины на поле боя, тем громче и залихватистее заявления украинских чиновников. Вплоть до самого президента. Но тут Владимир Зеленский превзошёл сам себя.

Выступая на шведской конференции «Общество и оборона», украинский голова призвал европейцев «преподать урок» России. Для чего Европа должна производить больше оружия и безвозмездно передавать его Украине. А в перспективе — за собственный счёт открыть самое передовое оружейное производство на украинской территории.

«Европе нужен свой собственный достаточный арсенал для защиты свободы, который даст всей Европе или любой её части возможность выстоять и сохранить себя при любом развитии глобальной ситуации, — заявил Владимир Зеленский. — И, чтобы создать такой арсенал защиты свободы, Европа нуждается в совместных производствах оружия: значительно более масштабных производствах, чем сейчас».

Вопрос, кто будет оплачивать многомиллиардные инвестиции в наращивание военного производства, он оставил как бы за кадром. Но уже понятно, что не #Украина. У неё, как выясняется, #денегнет даже на мобилизацию дополнительного количества новобранцев, призванного покрыть уже понесённые потери в живой силе. На это украинские власти также просят раскошелиться спонсоров.

При этом Владимир Зеленский заявил, что Украина является и всегда будет «одним из самых значительных европейских доноров безопасности». Если только страну примут в ЕС и #НАТО. И вот тогда — «каждый [европейский] лидер на 100% почувствует, что вместе с Украиной НАТО станет значительно сильнее».

Итак, страна-участник крупного вооружённого конфликта считает себя «донором безопасности». Страна, которая за два года не смогла организовать собственного сколько-нибудь масштабного военного производства и получает от союзников всё, вплоть до обмундирования, амуниции, аптечек и патронов, считает, что Запад сам должен построить такое #производство на её территории. Страна-реципиент, которая живёт на гранты, превосходящие по размеру годовой объём её совокупного выпуска товаров и услуг, всерьёз называет себя донором…

Тут не то, что Оруэлл отдыхает. Тут не всякие вещества помогут всё настолько перевернуть в сознании спикера.

Где Владимир Зеленский берёт такие сильные стимуляторы?

И надолго ли их хватит?

—