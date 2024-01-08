Мнение: О погоревших на русофобии… Шольц, уходи?

Немка Ангела Меркель, прослужившая в должности федерального канцлера Германии 16 лет, в целом дружила с Россией. Хотя бы не ссорилась особо, хотя и «водила Путина за нос». Немец Герхард Шрёдер провёл в канцлерском кресле вполне полноценные семь лет. Он в целом дружил с Россией и особенно с Владимиром Путиным.

Немец Олаф Шольц поссорился с Россией и русскими. И хотя он просидел канцлером только два с небольшим года, кресло под ним зашаталось.

Об этом немецкий Bild популярно рассказывает, не называя, впрочем, причин. По данным издания, две трети немцев хотели бы смены канцлера. Об этом говорят результаты репрезентативного опроса института исследования общественного мнения INSA, в котором поучаствовали 1004 респондента, что для Германии явлсется солидной выборкой.

64,3% опрошенных хотели бы, чтобы Олаф Шольц передал пост канцлера нынешнему главе Минобороны ФРГ Борису Писториусу. К тому же они не стесняясь назвали Олафа Шольца самым непопулярным канцлером «всех времён».

Оба политика являются членами входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии, рейтинг которой также стремительно падает. Тем не менее, партии СДПГ с Олафом Шольцем в качестве кандидата на пост канцлера говорят «нет» 69% опрошенных, а с Борисом Писториусом — только 57%.

Причины понятны. Герхард Шрёдер принёс немцам дешёвый русский газ и сокращение военных расходов. Ангела Меркель сохранила для немцев недорогой русский газ и низкие расходы на оборону. Олаф Шольц заставил немцев втридорога платить за газ, отказавшись от поставок из России, а также вынуждает их раскошелиться на «чужую» войну. К слову, агрессивная русофобия нынешнего канцлера и горящие от русских снарядов немецкие танки тоже мало кому из немцев нравятся.

Кажется, самый великий немецкий канцлер Отто фон Бисмарк говорил: «Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не воюйте с русскими!».

Понимает ли Олаф Шольц, какую он сморозил глупость, не последовав этому умному совету на все времена?

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