 

Рупор кремлевской пропаганды: Некомфортная галактика

08.01.2024, 2:57, Разное
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Мне нравится доставлять мужчинам дискомфорт. Мне нравится заставлять мужчин чувствовать себя некомфортно. Только когда вам неловко и приходится вести сложные разговоры, вы, возможно, посмотрите на себя в зеркало, и вам не понравится свое отражение (с) новая "режиссерка" Звездных войн о будущем далекой-далекой галактики.

В общем, раньше целью было развлечь зрителя, а теперь цель – доставить зрителю дискомфорт. Мало им этой галактики, теперь и до далекой-далекой дотянулись. Можно лишь представить коммерческие результаты фильмов с таким посылом.

Источник: Colonel Cassad


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