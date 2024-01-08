Атласные юбки остаются в моде и зимой: как и с чем носить трендовую вещь в холодный сезон 2024

Атласная юбка – модный и универсальный предмет одежды, который может стать ключевым элементом зимнего гардероба. Подходящую для самых разных случаев, ее можно смело надевать как на работу, так и на вечеринку.

Хит нового года

Атласная юбка – главный хит 2024 года. Некоторые модницы считают, что она идеально подходит лишь для весны или лета, однако это не так. Расскажем, с чем правильно ее сочетать, чтобы получился стильный лук.

Универсальность атласной юбки – ее величайшее достоинство, и, зная, как ее носить в зимние месяцы, можно создать модный образ для любого случая.

Total look

Сочетайте атласную юбку с джемпером или кардиганом того же цвета, чтобы создать элегантный и минималистичный образ. Обратите внимание на удлиненный трикотажный свитер с высоким горлом или облегающую водолазку, которая подчеркнет достоинства фигуры.

Total black

Черный цвет – всегда беспроигрышный вариант. Длинная атласная юбка, струящаяся на ветру, и кожаная куртка с высокими ботинками – роскошное сочетание, которое поможет создать стильный и модный образ.

С футболкой и спортивной обувью

Сделайте ставку на хлопковую футболку без надписей и модные кроссовки. Спортивный стиль и длинная атласная юбка – незаезженное сочетание.

В стиле оверсайз

Объемный теплый свитер не даст замерзнуть в холода, а атласная юбка добавит образу элегантности.

С джемпером и туфлями-лодочками

Для более неформального лука сочетайте атласную юбку с кашемировым джемпером и туфлями-лодочками.

Яркие краски

Обратите внимание на атласную юбку смелых оттенков, которую можно дополнить жакетом или укороченным свитером той же гаммы.

С ботильонами на каблуке

Атласная юбка и ботильоны на каблуке – такой наряд можно носить повсюду.

С байкерской курткой

Для более непринужденного образа сочетайте атласную юбку с байкерской кожаной курткой: такое сочетание точно выделит модницу из серой толпы.

Советы по выбору атласной юбки для зимы

При выборе следует учитывать следующие факторы:

Длина. Для зимы лучше всего выбирать атласные юбки миди или в пол. Ткань. Модная вещь должна быть достаточно плотной, чтобы не замерзнуть в холодную погоду. Цвет. Вы можете выбрать атласную юбку любых оттенков, а не только темных.

Атласная юбка – универсальный и стильный предмет одежды, который можно носить зимой. Она заслуживает того, чтобы быть в гардеробе каждой женщины. И даже в паре с простой футболкой придаст моднице гламурный вид.

Экспериментируйте с разными стилями и сочетаниями, чтобы найти свой идеальный образ.