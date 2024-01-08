Атласные юбки остаются в моде и зимой: как и с чем носить трендовую вещь в холодный сезон 2024
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Атласная юбка – модный и универсальный предмет одежды, который может стать ключевым элементом зимнего гардероба. Подходящую для самых разных случаев, ее можно смело надевать как на работу, так и на вечеринку.
Хит нового года
Атласная юбка – главный хит 2024 года. Некоторые модницы считают, что она идеально подходит лишь для весны или лета, однако это не так. Расскажем, с чем правильно ее сочетать, чтобы получился стильный лук.
Универсальность атласной юбки – ее величайшее достоинство, и, зная, как ее носить в зимние месяцы, можно создать модный образ для любого случая.
Total look
Сочетайте атласную юбку с джемпером или кардиганом того же цвета, чтобы создать элегантный и минималистичный образ. Обратите внимание на удлиненный трикотажный свитер с высоким горлом или облегающую водолазку, которая подчеркнет достоинства фигуры.
Total black
Черный цвет – всегда беспроигрышный вариант. Длинная атласная юбка, струящаяся на ветру, и кожаная куртка с высокими ботинками – роскошное сочетание, которое поможет создать стильный и модный образ.
С футболкой и спортивной обувью
Сделайте ставку на хлопковую футболку без надписей и модные кроссовки. Спортивный стиль и длинная атласная юбка – незаезженное сочетание.
В стиле оверсайз
Объемный теплый свитер не даст замерзнуть в холода, а атласная юбка добавит образу элегантности.
С джемпером и туфлями-лодочками
Для более неформального лука сочетайте атласную юбку с кашемировым джемпером и туфлями-лодочками.
Яркие краски
Обратите внимание на атласную юбку смелых оттенков, которую можно дополнить жакетом или укороченным свитером той же гаммы.
С ботильонами на каблуке
Атласная юбка и ботильоны на каблуке – такой наряд можно носить повсюду.
С байкерской курткой
Для более непринужденного образа сочетайте атласную юбку с байкерской кожаной курткой: такое сочетание точно выделит модницу из серой толпы.
Советы по выбору атласной юбки для зимы
При выборе следует учитывать следующие факторы:
Длина. Для зимы лучше всего выбирать атласные юбки миди или в пол. Ткань. Модная вещь должна быть достаточно плотной, чтобы не замерзнуть в холодную погоду. Цвет. Вы можете выбрать атласную юбку любых оттенков, а не только темных.
Атласная юбка – универсальный и стильный предмет одежды, который можно носить зимой. Она заслуживает того, чтобы быть в гардеробе каждой женщины. И даже в паре с простой футболкой придаст моднице гламурный вид.
Экспериментируйте с разными стилями и сочетаниями, чтобы найти свой идеальный образ.
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