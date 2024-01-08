Стрижка “китти” – свежий тренд 2024 года: особенности и самые модные модели “кошачьей” прически

В 2023 году мы увидели несколько очень ярких тенденций в области стрижек и причесок. Начес, боб, челка-шторка – прически, благодаря которым прошедший год запомнился интригой, драматизмом, сексапильностью и бесстрашием. И теперь, когда мы приветствуем 2024 год, пришло время еще больше удивляться. По словам стилистов, в этом году особенно популярной станет стрижка “китти”. Эта “кошачья” прическа подойдет абсолютно каждой представительнице прекрасного пола.

Стрижка “китти” – что это такое?

Многие из нас наверняка слышали о стрижках, вдохновленными животными. В 2024 году пришло время приветствовать нового члена животного царства — стрижку “китти”. Чем отличается эта “кошачья” прическа?

На самом деле эта новая тенденция черпает вдохновение из популярной стрижки «волк» и лохматых ретро-стрижек 70-х годов. Однако, хотя волосы при этом обычно стригут бритвой, чтобы придать текстурированный вид, стрижка «китти» гораздо более нежная и женственная. Обрамляющие лицо и закругленные локоны, а также длина до ключиц собраны вместе, чтобы придать вам шикарный и изысканный вид. Звучит интригующе, не так ли?

Кому подходит?

Одна из многих особенностей этой новой тенденции стрижек 2024 года заключается в том, что ее можно сделать так, чтобы она подошла абсолютно любой. Когда вы пойдете в следующий раз в салон, спросите своего парикмахера, какой вариант стрижки «китти», по его мнению, лучше всего подойдет вашей длине и текстуре волос. Аутентичная стрижка «китти» имеет длинные локоны, обрамляющие лицо, и челку, создающую «кошачий» силуэт. Это идеальная прическа, если вы хотите отрастить боб, но она подойдет и для более длинных волос. Далее мы более подробно рассмотрим несколько ее вариаций.

Взлохмаченная “китти” для шикарного образа

Многим нравится актриса Рэйчел Зеглер. Ее роль в новом фильме «Голодные игры» вызывает, безусловно, желание пересмотреть предыдущие фильмы еще раз. Ее взъерошенная модная стрижка «китти» выглядит очень шикарно. Такой образ можно воплотить абсолютно каждая представительница прекрасного пола.

Стрижка, которая подчеркнет ваши личностные качества

Чтобы получить максимальную пользу от этой новой тенденции 2024 года, вам следует постараться, чтобы она подчеркивала и выгодно выделяла ваши личные особенности. На примере ниже модель Эмили Ратаковски выбрала идеальные локоны, обрамляющие лицо, которые подчеркивают ее естественные достоинства. Такой вариант отлично подойдет дамам с вытянутым или чуть овальным лицом.

“Китти” с челкой

Завитые кончики и пышная челка еще больше добавляют этой модной прическе шикарной атмосферы 70-х. По мнению стилистов, это идеальный вариант для длинных волос.

Вместо заключения

На самом деле популярная стрижка “китти” – это отличный шанс для многих дам попробовать что-то новое и при этом не боясь выглядеть чрезмерно вычурно. Если у вас длинные локоны или вы решили “отрастить” боб, обязательно попробуйте эту “кошачью” прическу. Главное – подобрать правильный ее вариант. А для этого обращайтесь только к проверенным стилистам и парикмахерам, у которых есть опыт подбора прически в зависимости от овала лица.