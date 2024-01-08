 

Mediaite – «угроза демократии исходит от Байдена» — в конгрессе не намерены автоматически утверждать итоги выборов президента США

08.01.2024, 0:55, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Член конгресса США от Республиканской партии Элиза Стефаник заявила, что откажется от утверждения результатов следующих выборов президента, если они окажутся «нечестными», как предыдущие. По её словам, сегодня демократы пытаются исключить из списков для голосования Дональда Трампа, зная, что в честном голосовании Джо Байдену не победить. Таким образом, прежде чем согласиться с итогами выборов, необходимо будет убедиться в их соответствии конституции, поясняет политик.


AP

Член конгресса США от Республиканской партии Элиза Стефаник заявила, что не станет участвовать в утверждении результатов следующих выборов президента в стране, если они окажутся такими же «нечестными», как предыдущие.

«Мы посмотрим, законны ли эти выборы», — цитирует Mediaite заявление политика в эфире телеканала NBC. «Пока что мы видим, что демократы настолько отчаялись, что пытаются исключить президента Трампа из избирательных бюллетеней. Это подавление воли американского народа», — настаивает Стефаник. По её словам, «то, что мы видели в 2020 году, было незаконным обходом конституции», и сегодня демократы снова пытаются «украсть выборы».

«Реальная угроза демократии — это Джо Байден и демократы, которые пытаются исключить президента Трампа из избирательных бюллетеней, потому что Джо Байден знает, что он не сможет победить у урны для голосования», — подчёркивает член конгресса.


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