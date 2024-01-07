Асимметричный подол – свежий тренд зимы 2023: как вписать модные наряды в свой образ

Асимметричный подол или подол носового платка, как его еще называют, – это модный тренд этой зимы, который воскресился в последние годы, подобно многим другим стилям. Он в том, что некоторые части ткани подола юбки, платья или даже топа свисают ниже, создавая эффект подобный носовому платку. Этот визуальный образ был особенно популярен в начале 2010-х годов, хотя его история в моде насчитывает гораздо больший срок. Еще в 1920-е годы, во времена моды на лоскутные наряды, неровный кокетливый подол считался очень популярным.

Современная мода полна ностальгии по прошлым десятилетиям. Стили, которые были популярны тогда, сегодня возвращаются с новыми акцентами, придающими вещам современность. Поясные сумки и портупеи снова популярны. Джинсовые капри вернулись в наши гардеробы и оказались более универсальными, чем мы предполагали. Кроме того, стиль галстуков в стиле 90-х снова на пике популярности, однако сегодня он выглядит более изящно, чем десятилетия назад. То же самое можно сказать и о ассиметричном подоле – он вернулся, но в новом гламурном обличии.

Поверх ассиметричной юбки пуховое пальто

Хотя у некоторых ассиметричный подол часто ассоциируется с летними платьями, струящийся крой на самом деле выглядит великолепно и на плотных материалах. Добавьте женственности зимнему образу, одев юбку из плотного хлопка или полиэстера с толстой водолазкой и любимым пуховым пальто. При создании слоев лучше использовать светлые тона, бежевые и коричневые оттенки. Белая юбка с подолом из носового платка идеально сочетается с песочно-цветной водолазкой и бежевым пальто. Если ваше пальто длинное, то ассиметричный подол должен чуть выглядывать. Завершите образ высокими ботинками до колена, чтобы добавить объема и интереса в нижней части образа.

Дополните ассиметричный подол юбкой в клетку

Изысканный ассиметричный крой прекрасно дополнит вашу зимнюю юбку и ботинки, придавая им кокетливый вид. Юбка с эффектным запахом и яркими складками создает ощущение движения и добавляет структуру вашему образу совместно с объемным свитером. Простой верх с нежной расцветкой позволяет юбке в клетку выступать в роли главной звезды. От солнцезащитных очков до теплой клетчатой юбки и светло-коричневых сапог, а использование оранжевых оттенков добавит гармонии в образ. Наконец, простая квадратная сумочка добавляет геометрическую устойчивость к образу, в то время как свитер с напуском придает непринужденность и легкость.

Поверх брюк наденьте ассиметричную юбку

Неизменно любимым способом ношения ассиметричного подола является надевание его поверх брюк. Юбка здесь больше выступает в роли аксессуара, а не самостоятельной нижней одежды. Кроме того, эта модель идеально подходит для зимних месяцев благодаря дополнительной теплой одежде. Для того, чтобы подчеркнуть простоту наряда, рекомендуется надеть темную плиссированную юбку с подолом носового платка поверх серых брюк. Геометрический рисунок подола придаст наряду структурный вид, который не покажется чересчур тонким. Также складки добавят более изысканный вид асимметричному подолу. Чтобы создать контраст, стоит дополнить наряд шерстяной водолазкой нейтрального теплого оттенка, такого как бежевый или коричневый. Для завершенного образа добавьте кожаную сумочку и солнцезащитные очки.

Сочетайте джинсовую ассиметричную юбку с толстым свитером

На первый взгляд, эта юбка является противоречием самой себе. Хотя джинсовая одежда обычно ассоциируется с повседневной, юбка «русалка» радикально меняет это представление, добавляя в образ драматичности и роскоши. Сегодня джинсовые юбки с подолами носовых платков являются одним из самых модных трендов. Дизайнеры, начиная от Александра Маккуина и Изабель Марант, и заканчивая масс-маркет брендами, такими как Zara, активно используют джинсовую ткань для создания ассиметричного подола. Более того, сейчас, в эпоху моды на свободный крой, пышная юбка макси с подолом носового платка становится отличным способом смело играть с трендами. Носите ее с легким серым свитером и солнцезащитными очками, чтобы создать непринужденный повседневный образ.

Придайте образу игривости с короткой джинсовой юбкой с асимметричным подолом

Если макси-юбка кажется слишком экстравагантной, попробуйте заменить ее на юбку средней длины. Выберите модель с необычным, небрежным ворсом – это интересный и стильный способ дополнить образ асимметричным подолом, сохранив при этом повседневность. Помните, что подол носового платка не обязательно должен быть аккуратным и геометричным. Сочетайте эту рваную кромку с черным свитером и коричневыми ботильонами на каблуке, и вы мгновенно создадите наряд, который будет радовать вас каждый день. Закончите образ геометрической сумочкой, чтобы добавить изящность стилю.

Сочетайте асимметричную юбку с массивными ботинками

Еще один захватывающий образ с подолом носового платка – добавление к нему массивной обуви. Комбинируйте легкие ткани, такие как атлас или шелк, с массивными модными ботинками. Противопоставление создает прекрасное сочетание, которое позволяет сохранить летние элементы в своих зимних нарядах. Грациозная юбка с флористическим принтом и асимметричным подолом обретает особенный шарм с толстой черной массивной подошвой, в отличие от обычных сапогов, которые можно было бы предложить. Завершите образ пиджаком с черным поясом, сочетающимся с черными оттенками. Это идеальное сочетание для успешного напряженного дня.