Рупор кремлевской пропаганды: Рост цен на доставку контейнеров морем
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Рост цен на доставку контейнеров морем после начала военных операций хуситов в Красном море.
Общий рост составил 61% и он не останавливается. Угрозы США хуситам успеха не возымели.
Также сегодня американские СМИ обвинили Иран в том, что иранские боевые корабли действующие в Красном море помогают наводить на цель дроны и беспилотники хуситов.
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Источник: Colonel Cassad
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