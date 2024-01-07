Рупор кремлевской пропаганды: Рост цен на доставку контейнеров морем

Рост цен на доставку контейнеров морем после начала военных операций хуситов в Красном море.

Общий рост составил 61% и он не останавливается. Угрозы США хуситам успеха не возымели.

Также сегодня американские СМИ обвинили Иран в том, что иранские боевые корабли действующие в Красном море помогают наводить на цель дроны и беспилотники хуситов.

—