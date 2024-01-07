Мнение: Надо учитывать, что Запад некомфортен

Жизнь на Западе — не сахар даже для аборигенов. Особенно сейчас, когда они переживают что-то типа нашей Перестройки, время явного упадка и экономических сложностей. Инфляция, к примеру, кусает жителей Запада всё больнее, и они уже даже снимают тиктоки с юмором висельников формата «как же дорого стоят теперь яйца» (пример).

Наши соотечественники, перебравшись за рубеж, хлебают всё это счастье большой ложкой, а зачастую даже погружаются в него с головой, работая на самых тяжёлых и непрестижных работах, и вынужденно отказываясь от многих элементарных удовольствий. На жизнь им, конечно, хватает, так как зарплаты на Западе всё ещё неплохие, однако это зачастую весьма некомфортная жизнь — если, конечно, мы не говорим про высококвалифицированных айтишников и тому подобную публику, у которой проблемы за рубежом другие.

Многие удивляются: зачем было уезжать из условного Новосибирска в условный Эйлат, если в Новосибирске было всё устроено и налажено, был уютный быт и необременительная работа, был приятный круг общения и статус уважаемых членов общества? Зачем было менять расслабленный комфорт в России на бедную, суетливую и по дурному экономную жизнь мигранта?

Иронично, но именно в этом ухудшении условий жизни и прячется часть ответа на «зачем». Эмиграция — это тот самый «выход из зоны комфорта», к которому так любят склонять свою паству инфоцыгане. Да, вышедшему из зоны комфорта человеку будет плохо. Зато он будет вынужден всерьёз напрячься и когда-нибудь потом, возможно, ему станет хорошо.

Конечно, если бы наши страдающие эмигранты вкалывали у себя в условном Новосибирске с тем же усердием, с которым они вынуждены вкалывать в Эйлате, в Ливерпуле или в Миннеаполисе, они достигли бы значительно большего, но не получили бы при этом в качестве дополнительного приза стандартных эмигрантских проблем. Однако в том-то и дело, что в Новосибирске жизнь вполне комфортна, так что напрягаться аборигенам, вроде как, и незачем.

Отсюда мораль. Когда мы сравниваем уровень жизни в России и за рубежом, мы обычно смотрим только на уровень доходов или на уровень потребления: такая-то зарплата, такая-то машина, столько-то метров жилой площади, столько-то съеденных гамбургеров в неделю. Однако для нормального сравнения нужно учесть в уравнении ещё и интенсивность работы.

Да, возможно, Лариса из Ливерпуля ездит на более дорогой машине, чем Клава из Пскова. Однако Клава перекладывает бумаги в городской администрации, работает в своё удовольствие и часто уходит домой на пару часов раньше, так как все дела к этому времени у неё уже готовы. Лариса, в свою очередь, делает маникюр и педикюр в домах престарелых, стоит в бесконечных пробках, а её рваный рабочий день регулярно растягивается на 12-14 часов.