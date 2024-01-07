Мнение: Атомная игла России: как ядерная триада, строительство АЭС и ядерное топливо поднимают наш ВВП

1. Производство ядерного оружия – большая, но скрытая от любопытных глаз часть российской экономики. Однако ядерное перевооружение России идёт полным ходом. Помимо изготовления собственно ядерных боезарядов оно предполагает производство средств доставки этих снарядов конечным пользователям, то есть производство ракет, кораблей и самолётов. Кирилл Стрельников пишет об обновлении нашей ядерной триады (ссылка):



…на заседании коллегии МО России министр обороны Сергей Шойгу буднично сообщил, что доля современных кораблей в составе стратегических ядерных сил России достигла 100 процентов.

Кроме того, он уточнил, что в состав Военно-морского флота недавно вошли три новейших атомных подводных крейсера проекта “Борей-А”, завершаются государственные испытания ракетной подводной лодки стратегического назначения “Император Александр III”, предназначенной для Тихоокеанского флота, а еще наши подводные силы в этом году пополнятся современными многоцелевыми подводными лодками с ракетными комплексами “Калибр”, которые уже доказали свою эффективность и неперехватываемость в рамках СВО.

На этом месте обязательно должны рефлекторно подпрыгнуть свидетели Верхнего Ларса и адвентисты седьмого лавандового рафа и завопить: “Опять вы со своими ядерными дубинками, нас в цивилизованном мире за это и не любят, лучше отдайте эти деньги бабушкам, которые не могут купить гречку!”

На это мы ответим: “Секунду, мы же не договорили, к бабушкам вернемся чуть позже”.

Так вот, к нашим ядерным и неядерным дубинкам:

– число носителей высокоточного оружия большой дальности в ВМФ России к концу года превысит 40;

– уровень современной военной и специальной техники в Военно-морском флоте достиг 74 процентов;

– увеличиваются темпы модернизации самолетов дальней авиации — носителей ядерного оружия;

– продолжается ускоренное производство гиперзвуковых комплексов “Кинжал”;

– начинаются массовые поставки в войска гиперзвуковых ракет “Циркон”.

– Россия продолжает последовательно и эффективно развивать свою ядерную триаду: более половины РВСН уже перевооружено на новейшие комплексы “Ярс”, на боевое дежурство заступили первые части с новой тяжелой ракетой “Сармат”.

По поводу “Ярсов” и “Сарматов”, которые отнимают гречку у бабушек.

“Ярс” заменит “Тополь”, и теперь НАТО потребуется в среднем не две противоракеты, чтобы их в теории сбить, а целых 50, то есть противостоять им нереально. С “Сарматом” еще печальнее (для НАТО): эта уникальная тяжелая ракета имеет массированную защиту от ПРО, суборбитальную траекторию, множество ложных целей и управляемые боевые блоки. Факт из коллекции веселых почемучек: одна такая ракета может превратить в жидкое стекло штат Техас… <…>

Наше руководство категорически против выбора “пушки или масло”, но, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, “ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства”.

А если есть щит, то будут и масло, и гречка, и улыбка на лице бабушки.

Ядерный щит обеспечивает стабильность России, надёжно защищая нас от военной агрессии со стороны США. Аналогичной защитой могут похвастаться только сами США (так как они не могут вторгнуться сами в себя), а также, с большой натяжкой, Китай и Индия. У Китая с Индией ядерного оружия значительно меньше, поэтому американские генералы теоретически могут рассматривать прямую военную атаку на эти страны, как в некоторых случаях приемлемую.

Таким образом, мы можем открыто вытирать ноги об интересы США, заключая выгодные нам соглашения с другими странами. Укажу для примера на нефтяную сделку ОПЕК+ (с Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК), которая с 2016 года принесла в бюджет России не менее 30 дополнительных триллионов рублей (ссылка), что соответствует 20% нашего годового ВВП. Для понимания масштабов: некоторые эксперты полагают, что прокси-война против США на Украине обходится России примерно в 8 трлн рублей в год.

2. Весьма важен для нас и мирный атом. Россия сейчас строит почти половину атомных энергоблоков в мире, опережая по этому показателю все другие страны, включая даже Китай (ссылка):



Россия опережает все страны мира по количеству возводимых АЭС.

Такая информация содержится в базе данных Power Reactor Information System (PRIS) МАГАТЭ. Согласно данным PRIS, в настоящее время в мире возводятся 58 энергоблоков АЭС, из них 23 энергоблока строит Россия.

Прямые конкуренты «Росатома», три китайские компании – CNNC, CSPI и CGN. Они строят сегодня 22 энергоблока, однако их возводят прежде всего внутри КНР, к тому же 5 из них китайские компании строят вместе с самим «Росатомом».

США и Европа серьезно отстают от лидеров. Согласно данным МАГАТЭ, всего на сегодня в мире в работе 412 энергоблоков АЭС в разных странах, их общая мощность составляет примерно 370,2 ГВт.

3. Ещё одна атомная подотрасль, где лидирует Россия, это обогащение урана и производство ядерного топлива. Между тем, цены на уран за прошлый год выросли почти вдвое (ссылка):

Уран подскочил в цене в 2023 году под влиянием двух долгосрочных экономических трендов: обеспечения энергетической безопасности и перехода к “зеленой энергетике”.

Цены на уран в декабре подскочили до $90 за фунт, обновив 15-летний максимум, по сравнению с $50 в начале года, по данным CME Group. Инвесторы при этом ждут дальнейшего роста.

Госпереворот в Нигере, где сосредоточено около 5% мировых запасов урана, вызвал подъем опасений перебоев поставок. Тем временем компания Yellow Cake, специализирующаяся на инвестициях в физические запасы урана, предупреждает, что Китай может отказаться от экспорта, чтобы удовлетворить собственный растущий спрос. В то же время зависимость от России, крупнейшего экспортера обогащенного урана, вызывает тревогу в США и в других странах.

Аналитики считают, что пик урановых цен краткосрочный, как это было с ценами на газ в 2022 году, которые взлетели во многом из-за западных санкций против России. Однако даже если цены упадут, они, вероятно, всё равно остановятся на более высоком уровне, чем до санкций (как это произошло и с ценами на газ). Россия найдёт кому продавать уран (тому же Китаю и прочим странам с ядерной программой), а страны Запада, в свою очередь, найдут способы переплачивать посредникам за тайные цепочки, чтобы уран у России в любом случае купить.