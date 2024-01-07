Блогер оказался под следствием из-за оскорбления русских девушек

Блогер Салмон Джумабой из Таджикистана оказался под следствием из-за высказываний, направленных в адрес русских девушек. Инцидент был зафиксирован в Telegram-канале Shot.

В ролике, опубликованном 9 декабря, инфлюэнсер произнес оскорбительные фразы. Эти высказывания привели к задержанию блогера.

Уголовное дело было возбуждено в отношении Джумабоя «по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), как сообщается в Telegram-канале столичного управления Следственного комитета России. Сам блогер отрицает свою вину, заявляя, что на видео прозвучал не его голос.