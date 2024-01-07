Мнение: Чёрный рынок еды на Западе, деколонизация США и американская версия СССР

1. Волна магазинных краж, называемых теперь модным словом «шоплифтинг», захлестнула в последние несколько лет сначала США (ссылка), а теперь вот выплеснулась и в Европу. Серьёзные проблемы с кражами наблюдаются и в Британии — брекзит брекзитом, но далеко от материка туманный остров не отплыл (ссылка 1, ссылка 2). Энергетический кризис вызвал на Западе инфляцию, которая привела к чудовищному по западным меркам росту цен на продукты (не скомпенсированному ростом зарплат и пенсий, как в России). В результате там возникло немыслимое у нас со времён СССР явление: чёрный рынок еды.



Суть схемы следующая: шоплифтеры грабят магазины, порою объединяясь для этого в большие банды. Привлечь грабителей к ответственности очень сложно: мелкие кражи согласно местному законодательству западных стран уголовно наказуемыми преступлениями зачастую не считаются, при этом ничто не мешает совершать такие кражи серийно либо в составе большой компании шоплифтеров. Поскольку шоплифтеры, как правило, принадлежат к угнетаемым меньшинствам, привлечь их к ответственности сложно даже в том случае, когда они нагло превышают установленные лимиты грабежа.

Проблему можно было бы решить по щелчку пальцев, просто начав хоть немного наказывать за воровство, но у власти в Европе сейчас повсюду интернационал-социалисты, для которых воришки являются классово-близкими, а владельцы магазинов — чуть ли не врагами народа.

Награбленное выставляется шоплифтерами на продажу по заниженной цене, так что они чувствуют себя Робин Гудами, которые грабят богатых и помогают бедным. Потенциальных покупателей полным полно: в результате инфляции обширные слои населения США и Британии обеднели настолько, что им не хватает деньги даже на продукты. Большинство лично грабить магазины пока что не готово, а вот скупать награбленное – другое дело.

У нас подобные традиции были в советскую эпоху: тогда считалось совершенно нормальным украсть что-нибудь на заводе или, допустим, в столовой, а потом украденное продать. «Несунов», как они тогда назывались, общество не осуждало, так что они даже хвастались своими криминальными подвигами в кругу знакомых. Явление стало сходить на нет только в нулевые, когда воры начали ловить на себе недоумённые взгляды окружающих. Сейчас, пожалуй, мы в этом отношении почти выздоровели: общество, кажется, больше не делает различия между теми, кто ворует детали в цеху, и теми, кто шарит по карманам в трамвае.

2. «Культурные войны» в США становятся всё интереснее. Теперь в активную борьбу включились не только АБВГД и угнетаемые вот уже почти два века после отмены рабства потомки рабов: аборигены тоже решительно заявили о своих правах.

В штате Миннесота (гнездо движения БЛМ) профессор «либеральных наук и искусств» (Liberal Arts professor) выступила на местном пропалестинском митинге, где прямым текстом призвала «демонтировать» и «деколонизировать» США. С точки зрения дамы-профессора, «колонистам» следует убраться отовсюду – не только из Палестины, но и с «Черепашьего острова», как американские индейцы называют Америку. Все американские меньшинства призываются на непримиримую борьбу с белыми «колонистами» в США и Палестине (ссылка).

В декабре в Миннесоте также поменяли дизайн флага штата, убрав с него все «расистские» и «колониальные» символы (ссылка). Старый флаг выглядит вот так:

Новый флаг, который должен быть окончательно утверждён в мае 2024 года, представляет собой изображение Полярной звезды, на которую ориентировались местные индейцы:

США сейчас активно поддерживают «деколонизацию России», причём на тех территориях, которые нашими колониями никогда не были, а были скорее историческим ядром нашего государства (колонией России, как известно, была только Аляска, да и то очень условно, так как свирепых колонизаторских порядков западного типа Россия никогда не практиковала).

Полагаю, мы должны вернуть долг американцам, отплатив им заботой за заботу: помочь борьбе угнетённых американских индейцев за восстановление исторической справедливости.

3. Кажется, американцы начинают что-то подозревать. Во всяком случае, они уже пишут в соцсетях, что находящиеся в США у власти марксисты-леволибералы завели страну примерно туда же, куда завели СССР марксисты советского образца (ссылка):