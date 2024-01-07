Жительница из Челябинска подстроила похищение мужа-наркомана ради его излечения

В Челябинске произошел необычный инцидент, связанный с женщиной, решившей помочь своему мужу избавиться от наркотической зависимости. Информацию об этом событии распространило сетевое издание “72.ру”.

Ранее в интернете появилось видео, на котором можно увидеть, как трое незнакомых людей силой заталкивают мужчину, прогуливающегося по улице, в автомобиль.

Оказалось, что эти действия были частью плана, задуманного россиянкой. Она решила организовать похищение мужа, чтобы отправить его на реабилитацию от наркотической зависимости. Однако в результате житель отказался от лечения, пишет издание. Также у него нет претензий к “похитителям”.