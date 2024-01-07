Наличие прыщей, беременность или аутоиммунные заболевания: состояния здоровья, при которых не следует делать пилинг лица

Каждая женщина, без сомнения, мечтает хорошо выглядеть. Потому и следит за своим состоянием здоровья. Само собой, и за своим внешним видом. В частности, за кожей. Тоники, лосьоны и маски для лица – достаточно ли этого? Нет! Пилинг лица играет не менее важную роль. Главное – понимать, чего, когда и кому не следует делать.

Что такое пилинг лица

Пилинг – это процедура ухода за кожей, которая относится к ее отшелушиванию с целью роста нового слоя. Этот метод может обеспечить различные преимущества, включая удаление омертвевших клеток кожи, улучшение текстуры кожи и уменьшение дефектов, но, к сожалению, не каждому подходит пилинг лица, так как есть несколько состояний, при которых эта процедура не рекомендуется.

Виды пилинга

Но для начала стоит обратить внимание на три вида пилинга. Что они собой представляют?

Поверхностный пилинг оказывает довольно щадящее воздействие на кожу. После такого очищения лица можно сразу же отправляться по своим привычным делам.

Срединный пилинг полностью разрушает роговой слой кожи. Такая процедура проводится не чаще раза в год.

Глубокий пилинг обновляет полностью всю толщину кожи. Это химический ожог. Имеет долгосрочный эффект и проводится исключительно в условиях стационара.

Чувствительная кожа

Если у вас очень чувствительная кожа или если она легко раздражается, пилинг лица – это одна из косметических процедур, которая может вам не подойти, поэтому нужно быть осторожными перед ее выполнением. Эта процедура может увеличить риск раздражения, воспаления, аллергии.

Если вы даже решили использовать пилинг, несмотря ни на что, выбирайте довольно щадящую продукцию. Смотрите также на состав. В средстве должны присутствовать натуральные компоненты.

Солнечные ожоги

Если ваша кожа загорела или покраснела из-за чрезмерного пребывания на солнце, вам следует отложить пилинг лица до тех пор, пока кожа не станет здоровой и полностью не восстановится. Пилинг лица при таких условиях может привести к тому, что кожа станет очень чувствительной. Кроме того, шелушение на загорелой коже может вызвать дальнейшие осложнения и воспаление. Возможно, придется даже обратиться к врачу.

Если кожа обожжена, рекомендуется бережно относиться к ней, не выходить на солнце и дать ей время восстановиться, прежде чем принимать решение о проведении пилинга лица. Время восстановления занимает не менее двух, а то и трех недель.

Угревая сыпь

Пилинг лица не рекомендуется при угревой сыпи и акне, поскольку это может усугубить состояние кожи и вызвать более серьезные проблемы с ней. После соответствующего лечения угрей, после того как состояние кожи улучшится и угри перестанут появляться, вы можете рассмотреть возможность проведения пилинга лица, чтобы уменьшить оставшиеся шрамы и улучшить текстуру кожи.

Хронические кожные заболевания

Бывают и более серьезные проблемы, бороться с которыми намного сложнее. Людям с хроническими кожными заболеваниями, такими как атопический дерматит, псориаз или розацеа, следует сначала проконсультироваться с дерматологом, прежде чем делать пилинг лица, поскольку при хронических кожных заболеваниях пилинг может ухудшить существующие проблемы и вызвать дальнейшее воспаление и раздражение. Врач, как правило, тщательно оценивает состояние кожи и дает соответствующие рекомендации. Возможно, специалист сможет подобрать наиболее подходящее лечение, после которого можно будет делать и пилинг. Главное, чтобы кожа была здоровой.

Использование медицинских препаратов

Если вам необходимо принимать определенные лекарства или вам назначены процедуры по уходу за кожей, также стоит проявить осторожность. При использовании ретиноидов или антибиотиков местного действия вам следует проконсультироваться со своим дерматологом, прежде чем принимать решение о проведении пилинга лица. Некоторые активные ингредиенты, например, при герпесе на лице или лишае могут увеличить риск рецидива и вызвать серьезные осложнения, поэтому обязательно расскажите своему специалисту по уходу за кожей о вашей истории заболеваний.

Беременность у женщин

Беременность – непростой период в жизни женщины. И он связан не только с плохим самочувствием. Расстраивает тот момент, что от многих привычных любимых процедур приходится отказаться. В частности, от пилинга. Но это необходимо, ведь некоторые химические вещества, содержащиеся в средствах для пилинга лица, могут впитываться в кожу, а затем потенциально попадать в кровоток, что может повлиять на здоровье плода или ребенка, находящегося на грудном вскармливании. Несмотря на это, существуют некоторые мягкие и натуральные средства для ухода за кожей, которые все же вполне безопасны для беременных женщин и кормящих матерей.

Консультируйтесь с врачом

Как уже неоднократно упоминалось выше, мнение медика-профессионала очень важно. Иммунная система может повлиять на процесс заживления кожи, потому перед пилингом проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, которые могут повлиять на эту процедуру.

У людей с аутоиммунными заболеваниями, такими как волчанка или склеродермия, нарушена иммунная система. Агрессивный пилинг лица может стимулировать аутоиммунную реакцию, вызывая воспаление и дальнейшие проблемы с кожей.

Если у вас есть инфекционные заболевания кожи, такие как как герпетические бородавки или другие кожные высыпания, пилинг также может поражать участки кожи, которые ранее не были поражены инфекцией. Некоторые тяжелые кожные заболевания, такие как герпетиформный дерматит или пузырчатка, могут обостряться, если при проведении пилинга лица на кожу оказывается большее давление. Это может привести к большему распространению сыпи.

Тем, у кого в анамнезе были серьезные кожные аллергии или резкие кожные реакции на определенные ингредиенты, следует быть осторожными при выборе пилинга для лица. Обязательно внимательно изучайте состав выбираемого средства. Но при этом не забывайте о том, что вы не медик. Одним словом, важно всегда консультироваться со специалистом, прежде чем принимать решение о проведении пилинга лица.