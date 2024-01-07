Мнение: О восстании машин… Искусственный интеллект увольняет «белых воротничков»?

Ну вот, началось. Уже не точечно, как раньше, а массово. Тысячи людей, профессионалов высокой квалификации потеряли работу из-за внедрения искусственного интеллекта в рамках только одной крупной компании. И хотя одна ласточка погоды не делает, вектор она всё же указывает правильно.

И он негативен, прежде всего, для высококвалифицированных специалистов. О чём, собственно, их и предупреждали. Причём сильно заранее.

Duolingo, широко известная платформа для изучения языков, недавно внесла значительные изменения в операционную деятельность, что привело к сокращению тысяч переводчиков. Теперь вместо переводчиков-людей Duolingo решила полагаться на искусственный интеллект (ИИ) для выполнения задач перевода. Этот шаг вызвал споры и дебаты в отрасли, но решение принято.

Как сообщается, накануне нового года сообщения об увольнении получили тысячи специалистов-переводчиков, в том числе с редких языков, вплоть до клингонского. То есть, уникальность знаний и опыта уже не гарантирует никому устойчивого положения на рынке труда.

Справедливости ради, некоторая часть сотрудников всё же сохранит работу — они будут проверять контент, созданный ИИ и следить за тем, чтобы он был приемлемым. Но это, похоже, временное решение. По мере развития методов машинного обучения ИИ «научится» и с этим справляться сам.

Конечно, увольнение тысяч переводчиков-людей и замена их искусственным интеллектом вызвало горячие споры как в отрасли, так и за её пределами. Критики утверждают, что этот шаг игнорирует ценность и опыт, которые привносят в работу переводчики-люди. Ведь они, несмотря на все достижения в области искусственного интеллекта, по-прежнему имеют уникальную ценность в процессе перевода. Ибо обладают глубоким пониманием языковых нюансов, культурного контекста и способностью адаптировать переводы к конкретной целевой аудитории. Хотя алгоритмы ИИ могут обеспечить более быстрый и экономичный перевод, они жертвуют качеством, которое обеспечивают переводчики-люди. Ручные переводы также могут обеспечить уровень аутентичности и креативности, который ИИ может с трудом воспроизвести. Кроме того, многие эксперты опасаются за сохранность рабочих мест и вообще за будущее профессии переводчика из-за внедрения ИИ.

Впрочем, не только переводчикам следует опасаться. Ещё в начале 2023 года компания Google избавилась от 12 тыс. сотрудников, заменив их умной машиной, а IBM приостановила найм работников на специальности, которые могут быть выполнены ИИ. В России, помнится, Сбер сократил часть юристов, в чьи функции входила работа с претензиями клиентов: как оказалось, она тоже легко алгоритмизируется.

И можно было бы сказать, что «белым воротничкам» нужно превращаться из тех, кого увольняют, в тех, кто увольняет. То есть, в топ-менеджеров. Но разве эта прослойка людей теряет работу реже в ходе конкуренции, слияний и поглощений?

В общем, никто не в безопасности на рынке труда?

—