Найдено завещание Андрея Рублёва, в котором он запрещает размещать свои произведения в музеях

В Российском государственном архиве древних актов найден считавшийся утерянным после Великой Октябрьской Социалистической революции архив Андрея Рублёва, включающий 58 уникальных документов XIV-XV веков.

Особое внимание исследователей привлекло завещание великого русского художника, в котором мастер попросил потомков выставлять свои произведения только в православных храмах.

– Наказываю сынам моим: всё, что я создал, показывать народу только в церквах и никогда не отдавать богопротивным музэумам католическим. Такова моя воля, а коль нарушите её, сгорите в Геенне огненной, – написал Рублёв незадолго до смерти.

Больше ста лет архивный фонд первого русского художника считался утерянным – здание библиотеки Московской патриархии, в котором документы хранились до Революции, сильно пострадало в ходе вооружённого мятежа в Москве в октябре-ноябре 1917 года.

– Это просто подарок для всех учёных, потому что всё академическое сообщество давно смирилось с мыслью – архив Рублёва сгорел осенью 1917. Не знаю, как он попал в РГАДА, но это просто чудо, – объявил декан истфака МГУ Дмитрий Половцев.

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