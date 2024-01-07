WSJ: Израиль намерен контролировать участок границы между Египтом и Газой

Израиль направил предложение Египту о совместном патрулировании коридора между Египтом и сектором Газа с целью предотвращения возможного восстановления туннелей, используемых палестинским движением ХАМАС для ввоза оружия и людей. Согласно информации The Wall Street Journal, Израиль предложил установить датчики вдоль Филадельфийского коридора, участка земли на границе с Газой, который находится под контролем Египта.

Высокопоставленные египетские чиновники, на которых ссылается издание, сообщили, что Израиль также предлагает дать ему право отправлять разведывательные дроны над этой территорией и уведомлять Египет в случае срабатывания датчиков.

Филадельфийский коридор активно использовался до того, как израильская армия разрушила туннели, власти страны стремятся контролировать этот участок, чтобы предотвратить возможное вторжение ХАМАС. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не прекратит военные действия до ликвидации ХАМАС и обязуется вернуть заложников и обеспечить безопасность Израиля от угрозы со стороны Газы.