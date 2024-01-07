Борис Титов призвал россиян не бояться трудовых мигрантов

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов утверждает, что опасения россиян перед трудовыми мигрантами необоснованы. По данным МВД России, граждане РФ совершают значительно больше преступлений, чем приезжие иностранцы.

Господин Титов также утверждает, что негативное отношение к трудовым мигрантам связано с беспокойством за рабочие места россиян. Однако он подчеркивает, что это также не соответствует действительности.

Омбудсмен пояснил, что россияне имеют широкие возможности для занятия различными профессиями в зависимости от своего образования и квалификации, независимо от уровня заработной платы.

Согласно статистике МВД РФ за январь-ноябрь 2023 года, общее количество преступлений составило 1,8 миллиона, из которых иностранными гражданами было совершено лишь 2% (36,6 тысячи преступлений).

Президент РФ Владимир Путин также назвал проблему с мигрантами сложной и выразил мнение о необходимости создания специального органа, который бы комплексно рассмотрел ее и разрабатывал своевременные решения. Он сообщил, что в стране проживает примерно 10 миллионов трудовых мигрантов.