 

В Подольске возбудили дело по факту ограничения подачи тепла в дома и школы

07.01.2024, 3:03, Разное
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В подмосковном Подольске начато уголовное дело в связи с ограничением поставки энергоресурсов в жилые дома и организации. Эту информацию передали из пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области в воскресенье, 7 января.

По уточненным данным, уголовное дело было инициировано в соответствии с частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается “Оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности”. Ведомство сообщило, что 4 января произошел разрыв теплотрассы в Подольске из-за неправильной эксплуатации котельной, принадлежащей закрытому акционерному обществу. В результате этого происшествия жилые помещения, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения в микрорайоне Климовска остались без подачи тепла и горячей воды.

Согласно сообщению пресс-службы в Telegram, в настоящее время проводятся обыски в помещениях, обслуживающих котельную, изымается техническая документация и проводятся допросы руководства.


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