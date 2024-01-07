10 января пройдёт всероссийское освидетельствование работников на следы употребления алкоголя

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление «О порядке освидетельствования на состояние алкогольного опьянения работников после выходных и праздничных дней».

Согласно документу, после новогодних и майских праздниках всем работающим россиянам придётся пройти тестирование на наличие следов употребления алкоголя. В Минтруда до этого напомнили, что длинные праздники существуют для отдыха, но никак не для запоев.

– Речь не только о вреде чрезмерного употребления алкоголя для здоровья, но и о кратном снижении работоспособности сотрудников после таких возлияний, – предупреждали чиновники.

Первое всероссийское освидетельствование на опьянение пройдёт 10 января 2024 года. Планируется, что в нём примет участие каждый второй работающий россиянин – с одной стороны, это позволит потратить меньше ресурсов, чем на полную проверку, а с другой стороны, врачи не останутся без «улова», учитывая процент непьющих россиян.

– Мы планируем охватит не менее 35 миллионов человек, в этой акции будут задействованы все наши ресурсы. Выездные группы выборочно посетят большинство предприятий и учреждений страны и прямо на месте проведут освидетельствование. Гражданам могу порекомендовать не пить как минимум за 72 часа до выхода на работу, – сказал журналистам главный специалист Минздрава Всеволод Размахов.

Сотрудников, которые «провалят» тест, ожидает дисциплинарная и административная ответственность – штраф до 10 тысяч рублей и выговоры с занесением в трудовую книжку.

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