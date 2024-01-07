Мнение: Собянин выдыхается

Ха-ха-ха!! Я, похоже, сам себя сглазил последними постами. Сегодня с утра походил по квартире привычно в футболке… и не выдержал, решил утеплиться. Сижу сейчас за компом в свитере. В квартире как-то ощутимо похолодало (при том, что на улице уже не -27, а всего каких-то -19, смешно говорить). Похоже, у московского мэра оказалось короткое дыхание – уже выдыхается старик. А как дышал, как дышал…