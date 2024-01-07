Асимметричный микадо, «Волны Нептуна» и «Баттерфляй»: шесть простых и эффектных причесок на 2024 год

Многие женщины ищут красивые прически, которые просты в создании и укладке. Такие тенденции будут очень популярны в наступившем году. Они помогут вам преобразить свой образ и сделать его более привлекательным и современным. Мы приведем шесть простых и эффектных причесок на 2024 год.

Асимметричный микадо

Микадо уже несколько сезонов занимает одно из первых мест среди самых модных стрижек. Это практичная, воздушная и игривая прическа, которая может иметь разные формы.

В 2024 году будет популярна асимметричная версия микадо. Она отличается разной длиной по бокам. Если вы хотите выделиться из толпы, то вам стоит попробовать эту прическу.

“Баттерфляй”

Прическа “Баттерфляй” стала хитом осени. Она останется популярной и в 2024 году. Это воздушная прическа с шестигранными слоями, которые напоминают крылья бабочки. Она красиво смотрится на длинных волосах, а также сочетается со стрижкой боб.

“Баттерфляй” можно дополнить челкой. Эта прическа идет женщинам с любой формой лица.

Кудрявая пикси

Пикси – любимая прическа обладательниц коротких волос. В этом году будет популярна ее кудрявая версия.

Если у вас вьющиеся волосы, то вам не нужно отказываться от пикси. Эта стрижка подчеркнет текстуру завитков. Обладательницы прямых прядей могут создать эту прическу, используя плойку.

“Волны Нептуна”

“Волны Нептуна” – это романтичная, но в то же время смелая прическа. Она состоит из слегка растрепанных и небрежных волнистых прядей. Не стремитесь к идеальным волнам, они должны выглядеть естественно.

Если у вас прямые волосы, то для создания этой прически вам понадобится плойка. Вы можете использовать и более простой способ – заплести шевелюру на ночь в косу, а утром ее распустить.

Бикси

Бикси – это стрижка, представляющая собой комбинацию боба и пикси. Она сочетает лучшие черты этих двух причесок. Эта стрижка по форме напоминает боб. Однако ее короткая длина похожа на пикси.

Для бикси характерны длинные пряди сзади и короткие спереди. Эта стрижка предполагает легкую небрежность. Но если вам нравятся более элегантные варианты, то попросите парикмахера подстричь задние пряди покороче.

Если вы больше не хотите носить длинные волосы, а классическая пикси кажется вам слишком экстремальным вариантом, то попробуйте бикси.

Челка-шторка

Эта разновидность челки вошла в моду осенью и останется популярной в 2024 году. Для нее характерен пробор посередине и более длинные пряди сбоку, обрамляющие лицо. Она напоминает по форме занавеску.

Эта челка привнесет в ваш стиль нотки ретро и сделает образ элегантным. Преимуществом “шторки” являет то, что она подходит к любой форме лица.