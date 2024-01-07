 

Лукашенко: в 2024 году на белорусах будут «тренироваться» перед выборами

07.01.2024, 14:21, Разное
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Прогнозы на 2024 год предвещают белорусам непростые времена, это связано с предстоящими президентскими выборами, которые намечены на 2025 год. Александр Лукашенко, президент Белоруссии, выразил свои мысли на этот счёт во время посещения храма Святого Пророка Иоанна Предтечи под Минском 7 января, где он пообщался с прихожанами.

Лукашенко подчеркнул, что белорусы являются хозяевами своей земли и имеют право жить по собственным законам. Он призвал своих сограждан работать над качеством своей жизни, чтобы достичь мира, спокойствия и процветания.

Единый день голосования на парламентских и местных выборах назначен на 25 февраля 2024 года, а в течение 60 дней после этой даты пройдёт Всебелорусское народное собрание. Затем, не позднее 20 июля 2025 года, ожидаются президентские выборы.

Ранее Лукашенко поручил усилить службу всех подразделений МВД на новогодние праздники, чтобы обеспечить безопасность граждан. Кроме того, высокопоставленные чиновники высказывали опасения относительно попыток изменения конституционного строя Белоруссии со стороны Запада, а также о подготовке терактов на территории страны польскими незаконными формированиями.


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