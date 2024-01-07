Мнение: Подольские пишут письма Путину

Тем временем в Подольске, пишут, уже 3-4 дня в некоторых домах сидят без отопления вообще, даже начали жечь костры (!) во дворах, чтобы хоть как-то согреться. Ситуация более чем интересная, если учесть, что при минус 20 человек может замерзнуть насмерть буквально за несколько часов (а не дней!). И вообще, аварий больше всего, судя по сообщениям, именно в Подмосковье – что на первый взгляд странно, учитывая, что это ведь почти что “столичный” регион.

Почему же эта “почти Москва” оказалась чуть ли не в самом уязвимом положении перед лицом наступивших морозов? Не знаю. Моя гипотеза, как Старого Пиарщика, родилась от взгляда на список подмосковных городов, мелькающих в сводках об авариях и сбоях в отоплении: Солнечногорск, Подольск, Раменское, Химки… Хм! “Что-то слышится родное” в этих, с позволения сказать, песнях ямщика. В нулевые-десятые, пока в стране еще теплились какие-то остатки выборов, в Подмосковье мне приходилось работать довольно много. И – какие ассоциации с этими городами? “Солнцевские”, “подольские”, зверское по сути убийство химкинского журналиста Бекетова местной мафией, мэр Раменского, которого обвиняют в убийстве своей любовницы…

Другими словами, это всё города бандитские. С мафией – в прямом смысле слова – нам приходилось пару раз напрямую сражаться на выборах, когда они толкали “своих” на посты мэров. В Серпухове в начале “нулевых” нам справиться удалось, в соседнем Чехове за год до нас мафия прошла, мэром Чехова был настоящий “браток” (его через 7 лет убили – сожгли вместе с “Хаммером”). А что потом? А потом – по классике. В свое время в Италии последователи Муссолини хвастали, что дуче – единственный правитель в Италии, кто сумел разгромить сицилийскую мафию; и действительно, при нем на Сицилии все было тихо-спокойно, мафия сидела тише воды ниже травы. Какой-то знаменитый итальянский философ прокомментировал этот успех, однако, довольно скептично: “Просто всеитальянская мафия победила мафию местную”.

Аналогичная история произошла и у нас, механизм тот же. Правящий режим ведь не борется с преступностью – он ее интегрирует в себя. “На Подмосковье” поставлен какой-то свойственник Шойгу, некто Воробьев; все местные выборы там давно отменены, районы “для удобства управления” слиты с городами, всё “местное самоуправление” по сути назначает губернатор, но его функция – быть не более чем “смотрящим” чтобы всё было шито-крыто – а та же мафия, только чуть видоизменившись, творит уже просто что угодно. Подмосковье, если честно – весьма дикое место, там “силы зла царствуют безраздельно”, вообще никак и ничем не ограниченные снизу. Что, впрочем, сейчас характерно для всей РФ.

Удивительно ли, что котлы взрываются? Воробьев – “губернатор” – пустое место, его задачей (собственно, для того и ставили) всегда было “НЕ ЛЕЗТЬ” куда не просят… ну и делать свой маленький гешефт. Он и делал (стройгруппа Самолет). И не лез.



Подольск, дом на улице Западная, 8, фото 6 января. Романтика!

В создавшейся ситуации самый интересный вопрос – философский: а, собственнно, что в принципе могут сделать люди, у которых посреди зимы +5 в квартире – письма Путину писать? Они и пишут. Но в отсутствие выборов никаких иных способов повлиять на власти, допустившие такую ситуацию, у них больше нет. Что вообще будет, если по всей стране повзрываются (давно изношенные) котлы в котельных, и полопаются (давно дико перегруженные) трубы под землей? Как на это сможет отреагировать население? Вы правы – сможет написать коллективное письмо Путину.

А если, как клевещет зловещий профессор Соловей, Путин умер и уже несколько месяцев лежит в холодильнике – кому тогда писать? Во Всемирную Лигу Сексуальных Реформ, не иначе.