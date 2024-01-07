 

В Шереметьево задержали американца, обнаружив у него фотоаппарат

07.01.2024, 13:33, Разное
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В Шереметьево при въезде в Россию задержан гражданин США Майкл Ганн, приходящийся родственником одному из сотрудников дипмиссии.

При себе у мужчины нашли средства для фото- и видеосъёмки (предположительно фотоаппарат). Предположительно, с их помощью он хотел нарушать законодательство Российской Федерации.

Следствие считает, что иностранец планировал фотографировать секретные объекты с различных ракурсов. Полученные кадры он должен был вывезти в США в багаже или отнести в посольство к своему родственнику. К счастью, его преступные намерения удалось вовремя пресечь.

– Доказательства преступных планов иностранного гражданина не оставляют ему шансов на оправдательный приговор, – пояснил источник РИА Новости в следствии. – Тем не менее, российская сторона готова идти навстречу – МИД оперативно подготовил перечень из 177 лиц, которых можно было бы обменять на задержанного сегодня шпиона.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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