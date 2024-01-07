Пушилин объяснил жесткий ответ на удар по Белгороду переходом Киевом всех граней
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Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин выразил свою озабоченность действиями Вооруженных сил Украины, которые, по его словам, перешли все грани, обстреливая гражданское население городов Белгород и Донецк, и тем самым утратили человечность. Пушилин призвал Россию отвечать на атаки так, чтобы не уподобляться своим противникам и не причинять вред мирному населению.
Глава ДНР подчеркнул, что Российская армия проводит операции исключительно против военных объектов, соблюдая военную целесообразность. Пушилин отметил, что хотя ДНР столкнулась с обстрелами со стороны Украины с 2014 года, это не оправдывает потерю человечности в военных действиях. Он предупредил, что это может стать большей трагедией для России, чем сама война.
6 января ВСУ снова атаковали Донецк из систем залпового огня и артиллерии. В новогоднюю ночь ВСУ также нанесли массированный удар по городу.
Ранее Белгород столкнулся с массированным обстрелом со стороны Украины, в результате чего пострадали более 100 местных жителей. В ответ на этот инцидент Российские вооруженные силы нанесли ответный удар по объектам на Украине, включая гостиничный комплекс «Харьков Палас», где, по данным Министерства обороны России, находились представители Главного управления разведки и ВСУ.
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