Пушилин объяснил жесткий ответ на удар по Белгороду переходом Киевом всех граней

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин выразил свою озабоченность действиями Вооруженных сил Украины, которые, по его словам, перешли все грани, обстреливая гражданское население городов Белгород и Донецк, и тем самым утратили человечность. Пушилин призвал Россию отвечать на атаки так, чтобы не уподобляться своим противникам и не причинять вред мирному населению.

Глава ДНР подчеркнул, что Российская армия проводит операции исключительно против военных объектов, соблюдая военную целесообразность. Пушилин отметил, что хотя ДНР столкнулась с обстрелами со стороны Украины с 2014 года, это не оправдывает потерю человечности в военных действиях. Он предупредил, что это может стать большей трагедией для России, чем сама война.

6 января ВСУ снова атаковали Донецк из систем залпового огня и артиллерии. В новогоднюю ночь ВСУ также нанесли массированный удар по городу.

Ранее Белгород столкнулся с массированным обстрелом со стороны Украины, в результате чего пострадали более 100 местных жителей. В ответ на этот инцидент Российские вооруженные силы нанесли ответный удар по объектам на Украине, включая гостиничный комплекс «Харьков Палас», где, по данным Министерства обороны России, находились представители Главного управления разведки и ВСУ.