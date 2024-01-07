 

Гроссмейстер Магнус Карлсен отказался от участия в турнире претендентов

07.01.2024, 12:00, Разное
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Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен объявил о своем решении отказаться от участия в турнире претендентов, запланированном на апрель 2024 года. Информацию об этом он поделился с Chess.com.

Карлсен категорично заявил: “Да, я не собираюсь играть на турнире претендентов, даже не переживайте на эту тему”. Вместо норвежского шахматиста в соревнованиях планируется принять участие 28-летний азербайджанец Ниджат Абасов.

Среди участников турнира претендентов, запланированного с 2 по 25 апреля в Торонто, также будет присутствовать россиянин Ян Непомнящий. Победитель этого турнира получит право сыграть за звание чемпиона мира против действующего обладателя титула – Дина Лижэна.

28 декабря Магнус Карлсен также обсудил свое участие в онлайн-шахматных турнирах и даже признался, что время от времени выступает на таких соревнованиях в состоянии алкогольного опьянения.


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