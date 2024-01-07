Рупор кремлевской пропаганды: Пропавший министр

Пентагон на протяжении трёх дней не сообщал Белому дому о госпитализации главы оборонного ведомства Ллойда Остина.

«Пентагон не ставил в известность старшие чины в Совете национальной безопасности Белого дома о госпитализации министра обороны Ллойда Остина до четверга — в течение трёх полных дней с тех пор, как тот прибыл в медицинский центр», — сообщает Politico со ссылкой на двух чиновников.

По словам собеседников издания, эта новость стала шокирующей для чиновников высокого ранга, включая советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Отмечается, что политики даже не знали о состоянии здоровья главы Пентагона.

6 января стало известно, что 1 января Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после недавней медпроцедуры.

По данным NBC News, глава Пентагона провёл четыре дня на интенсивной терапии.

https://russian.rt.com/world/news/1254853-pentagon-gospitalizaciya-belyi-dom – цинк

Руководство гегемона не в курсе, где несколько дней пропадал министр обороны, который тайно лежал под капельницей.

Так и должна работать настоящая ответственная демократия. Именно так выглядит ответственное лидерство. Интересно, о чем еще не сообщают Белому Дому?

—