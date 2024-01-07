В центре Москвы установят лодку, которая будет раскачиваться при понижении уровня стабильности в обществе

В новом 2024 году россияне смогут своими глазами увидеть, насколько сильно раскачивается лодка в России усилиями иноагентов и вражеских шпионов.

9-метровый макет лодки, амплитуда раскачки которой будет зависеть от положения дел в стране, появится на площади Солженицына.

Желающие смогут подняться на борт и на себе ощутить, насколько сильна в настоящий момент политическая качка в стране. По словам автора идеи и генерального конструктора политической лодки Якова Иванова, аттракцион будет использоваться, чтобы наглядно объяснить молодому поколению, насколько опасны действия иноагентов, раскачивающих лодку в России.

Инженер утверждает, что на среднем уровне качки возможно головокружение и тошнота, а на высоком – лодка имеет высокие шансы перевернуться или выбросить пассажиров за борт. При этом Иванов признёт, что в настоящее время положение его аттракциона устойчиво и стабильно, как никогда.

– Мы над этим проектом работаем уже шесть лет, – рассказывает Яков Иванов. – Опытный образец стоял у меня в гараже на даче. Каждый раз, когда выходил ролик иноагента Навального, Дудя или ещё какого-нибудь мерзавца, лодка начинала качаться в среднем на 1-2 балла сильнее. Эффект сходил на нет через пару дней, но тем не менее было заметно. Я никогда не был на них подписан и не следил за роликами, но всегда был в курсе, если кто-то из внутренних врагов опубликовал новое видео. Надеюсь, что это изобретение поможет школьником осознать всю пагубность действий их самозваных кумиров.

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