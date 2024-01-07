«Все идет по плану» – спустя 22 месяца СВО из Белгорода решили эвакуировать жителей

Жители Белгорода, желающие эвакуироваться из-за обстрелов, должны сообщить об этом властям, после чего их переселят в города Старый Оскол и Губкин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

– Вижу несколько обращений в социальных сетях, где пишут: «Нам страшно, помогите нам выехать в безопасное место». Конечно, поможем! Уже несколько семей перевезли, — сказал Гладков.

Он пообещал, что желающие эвакуироваться будут «в достаточно комфортных условиях, в теплых и безопасных номерах».

– Вы будете находиться там столько времени, сколько это будет необходимо, — заверил Гладков.

По словам главы администрации Старооскольского городского округа Андрея Чеснокова, за первые сутки в пунктах временного размещения приняли и разместили уже более 100 жителей Белгорода.

– Сегодня и вчера… встречали первых белгородцев, принявших решение переехать в наиболее безопасное место. Больше ста человек расположили в наших пунктах временного размещения граждан, — сообщил Чесноков в своем аккаунте в соцсети.

Он подчеркнул, в первую очередь вынужденным переселенцам были выданы продовольственные наборы. Затем для жителей Белгорода организовали трехразовое питание. Кроме того, всем им предоставляется возможность обратиться за бесплатной медпомощью.

Напомним, Белгород и область в последнюю время регулярно подвергаются обстрелам и «нештатным сходам российских боеприпасов». Так, в результате ракетного удара 30 декабря погибли 25 человек, более 100 пострадали. С того момента обстрелы региона происходят практически ежедневно.

Российские власти обвиняют в обстрелах вооружённые силы Украины. Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду террористическим актом. Украинские военные обстрелы обычно не комментируют. Источники в украинских спецслужбах утверждает, что ВСУ атаковали военные объекты, но якобы из-за неумелых действий российской ПВО обломки ракет упали в центре города.