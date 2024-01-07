Пропутинский французский политик Филиппо обвинил Запад во лжи по поводу ситуации в Украине

Лидер французской партии “Патриоты” Флориан Филиппо выразил свою точку зрения о скрытии реальных данных о ситуации на Украине со стороны Запада.

В своем сообщении в одной из соцсетей он написал: “Факты настигли вас, и вы больше не знаете, как избавиться от своей ужасной лжи!”.

Филиппо также утверждает, что с самого начала военных действий на Украине многие западные политики и представители НАТО обещали быструю победу Украины и разгром России, но эти обещания оказались пустыми.

Ранее Флориан Филиппо призывал к ликвидации Североатлантического альянса во имя мира. Он подчеркнул, что “разорительная политика” НАТО привела к отправке сотен тысяч украинцев на бесполезную войну.